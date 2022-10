Verkehrsunfall auf L92: Pkw prallte gegen Leitplanke

Aus noch unklarer Ursache kam in einer Rechtskurve ein rund 35-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr auf eine Leitplanke auf. Durch die Leitplanke hob der PKW vom Boden ab und katapultierte in die Luft wo er zwei Bäume touchierte. In weiterer Folge schlug der PKW samt Fahrer einige Meter weiter Neben der Leitplanke in Seitenlage ein.

Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Unfallfrack befreien ehe der Rettungsdienst mit der Erstversorgung beginnen konnte. Für den Abtransport wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 2 aus Gneixendorf nachalarmiert. Kurz nachdem der Notarzthubschrauber samt Patienten Richtung St.Pölten gestartet war musste er auch gleich wieder landen und an einen Rettungswagen übergeben da aufgrund des Nebels ein Weiterflug nicht möglich war.

Der Lenker wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universität Klinikum nach St.Pölten gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde geborgen und sicher abgestellt. Die L92 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes gesperrt.





