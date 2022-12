Weihnachtlicher Meierhof: Handwerkskunst & Lebkuchenwerkstatt

Werbung

Zahlreiche Standler boten ihre Werke an, da war für jeden was dabei. Während die Erwachsenen das stimmungsvolle Ambiente bei Punsch, Glühwein, diversen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Klängen genossen, konnten sich die Kinder in der Lebkuchenwerkstatt beim Backen von Lebkuchenhäusern so richtig austoben. Mit einem Perchtenlauf klang das Adventwochenende im Meierhof aus.

