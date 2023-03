Auch im Bezirk Scheibbs: Frühblüher plagen jetzt die Allergiker

Im Frühjahr beginnt die Pollensaison, die vielen Allergikern zu schaffen macht. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Frühblüher wie Hasel, Birke und Erle. Die NÖN sprach mit Julia Gassner, Ärztin für Allgemeinmedizin am Primärversorgungszentrum Purgstall.

„Die Allergiker bekommen die Pollen dieser Baumarten immer früher zu spüren, weil sie aufgrund des Klimawandels immer früher zu blühen beginnen. Man sollte während der Pollenflugzeit nicht zu viel draußen sein und seine Beschwerden frühzeitig beim HNO- oder Lungenfacharzt abklären lassen“, empfiehlt die Ärztin. Nicht saisonal abhängig sind dagegen Allergien gegen Hausstaubmilben, Tierhaare oder Lebensmittel. Die Behandlung der Betroffenen erfolgt durch eine Erhebung der Krankengeschichte und durch Austestungen wie Blutabnahmen oder Hauttests. „Je nach Beschwerden werden Nasensprays, Augentropfen oder Atemnot-Sprays verabreicht. Es gibt auch Allergietabletten, die im ganzen Körper wirken und die allergische Reaktion bremsen“, so Gassner. Bei speziellen Allergien helfen Immun- und Spritztherapien. In schweren Fällen sollten die Betroffenen Fachärzte aufsuchen. Präventive Maßnahmen gegen Allergien gebe es nicht, da man Körperfunktionen nicht beeinflussen kann.

Keine Zunahme an Allergien bemerkbar

Bei einer Allergie gegen Hausstaubmilben empfiehlt die Ärztin, dicke Teppiche zu meiden, in den eigenen vier Wänden durch oftmaliges Staubsaugen für Sauberkeit zu sorgen und für Allergiker geeignete Bettwäsche zu verwenden. Bei Lebensmitteln treten Laktose-, Fruktose- sowie die Weizenallergien häufig auf. Ebenfalls häufig sind Allergien gegen Bienen- und Wespengift. „Diese können sehr gefährlich sein und bei Betroffenen zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Eine genaue Abklärung ist daher sehr wichtig. Ein Notfallset sollte immer griffbereit sein“, so Gassner. Allergien gegen Hühnerei und Fisch sind dagegen eher selten. Eine allgemeine Zunahme an Allergien bzw. an Allergikern sieht die Allgemeinmedizinerin nicht. Menschen, die zuvor an Corona erkrankt waren, seien ebenfalls nicht empfänglicher für Allergien.

Lebensmittelallergien werden oft synonym mit Lebensmittelunverträglichkeiten wie der Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) verwechselt. Bei einer Lebensmittelallergie stuft das menschliche Immunsystem bestimmte Nahrungsmittel als Bedrohung für den Körper ein und versucht diese abzuwehren, wobei es meist schnell zu auftretenden Reaktionen kommt. Bei einer Lebensmittelintoleranz hingegen ist der Körper nicht fähig, bestimmte Nahrungsmittel zu verarbeiten. Die häufigsten Anzeichen sind Verdauungsbeschwerden.

