Steinakirchnerin hilft Zöliakie-Betroffenen

Gruppenleiterin Doris Sturmer Foto: Sturmer

Zöliakie ist eine chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut aufgrund einer Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Gluten (Klebereiweiß). Hält man keine Diät ein, bilden sich die Darmzotten zurück. In weiterer Folge steigt das Risiko für Darmkrebs. Sturmer ist selbst betroffen, da zwei Familienmitglieder sich seit Jahren aufgrund einer diagnostizierten Zöliakie lebenslang glutenfrei ernähren müssen. Die Symptome der Krankheit sind verschieden. „Manchmal verläuft sie auch symptomlos. Viele kommen erst durch Eisenmangel und eine ständige Müdigkeit darauf“, so Sturmer. Die Anzahl Betroffener nehme zu, weil Ärzte die Krankheit schneller diagnostizieren als früher.

Austausch über WhatsApp

Die Betroffenen erfahren meistens durch Empfehlungen von Krankenhaus-Diätologen von Doris Sturmers Gruppe. Circa einmal pro Jahr treffen sich die Interessierten, zu denen auch Familien mit an Zöliakie erkrankten Kindern gehören, entweder im Haus der Familie Sturmer oder in Wirtshäusern. Gelegentlich fanden auch schon Koch/Back-Workshops statt. Hauptsächlich findet der Austausch aber virtuell in einer WhatsApp-Gruppe statt. Dabei geht es weniger um die Diät, als um den Umgang mit der Erkrankung in der Öffentlichkeit und damit verbundene Schamgefühle. „Im Internet, vor allem auf den Seiten der offiziellen Selbsthilfegruppen wie zoeliakie.or.at oder auch in Facebook-Gruppen, gibt es sehr wertvolle Informationen rund um die Diät, Rezepte und Ansprechpersonen“, erklärt Sturmer. Wenn Interesse besteht, der Gruppe beizutreten, kann man sich unter der Nummer 0660/4688966 melden.

