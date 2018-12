Scheibbser Christbaum leuchtet .

Bürgermeisterin Christine Dünwald entzündete am Samstagabend nach der Abendmesse traditionell auf Einladung des Scheibbser Wirtschaftsbundes die Kerzen beim Christbaum am Scheibbser Rathausplatz. Gespendet wurde dieser heuer - so wie auch jener in Saffen – von Marianne und Johann Schragl.