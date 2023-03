Pernkopf und Erber zu Schwarz-Blau: „Es gab keine Alternative.“

Als LH-Stellvertreter war Stephan Pernkopf hautnah in die Regierungsverhandlungen involviert und präferierte von Beginn weg offen eine Zusammenarbeit mit der SPÖ. „Das war immer das Ziel, nur leider hat sich die SPÖ mit diesen öffentlichen Forderungen und dem Hand-Abhacken-Sager selbst aus den Verhandlungen genommen. Somit kam es zu den Gesprächen mit der zweitstärksten Partei. Und die verliefen sehr professionell“, bestätigt Pernkopf, der unmittelbar nach dem Hergovich-Sager im Hintergrund noch mit mehreren konstruktiven Gesprächen mit SPÖ-Granden in Niederösterreich versucht hat, den „Karren wieder flott zu bekommen.“

Doch es gab kein Zurück mehr. Somit blieb die FPÖ als einziger wirklicher Verhandlungspartner über, wobei das jetzige Arbeitsübereinkommen grundsätzlich ein zukunftsorientiertes sei. „Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren ein Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ. Jetzt haben wir eines mit der FPÖ, wobei es mit der SPÖ in den nächsten Tagen noch Gespräche gibt, wie die künftige Regierungsarbeit aussehen kann“, erklärt Pernkopf.

Dass der Bereich Corona jetzt wieder für Aufregung sorgt, kann er teilweise verstehen, weil da die ÖVP doch einige Zugeständnisse an die FPÖ machen musste. Doch „wir handeln sicher rechtskonform und gehen bei den Entschädigungszahlungen einen ähnlichen Weg wie Bayern“, sagt Pernkopf.

Er appelliert daher an Funktionäre und Wähler, die Regierung einmal arbeiten zu lassen. „Es geht um konstruktive Regierungsarbeit sowohl mit FPÖ und SPÖ. Unsere Verfassung sieht vor, dass alle drei Parteien entsprechend dem Wahlergebnis in der Regierung sitzen. Das ist zu akzeptieren. Wer sich darüber aufregt, regt sich über die Demokratie auf, denn die Zusammensetzung der Regierung hat der Wähler mit seiner Stimmabgabe entschieden“, sagt Pernkopf.

Erber: „Nicht das, was ich mir gewünscht hätte“

ÖVP-Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Anton Erber wusste schon am Wahlabend, dass der ÖVP ein schwieriger Verhandlungsweg bevorstehen würde, wobei auch er ursprünglich mit einer Koaliton mit der SPÖ gerechnet hätte. Foto: Christian Eplinger

Für ÖVP-Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneten Anton Erber ist die schwarz-blaue Koalition nicht das, „was mir gefällt beziehungsweise ich mir gewünscht hätte. Aber es gab in Wahrheit keine Alternative, da die beiden SPÖ-Forderungen der Lkw-Maut auf Landesstraßen und der Anstellung von Langzeitarbeitslosen gerade für den Scheibbser Bezirk untragbare Forderungen wären“, betont Erber, der jetzt auch das Gespräch mit vielen Funktionären suchen wird. Denn dort ist eine gewisse Unruhe zu spüren. Das haben für ihn die ersten Reaktionen aus Funktionärskreisen gezeigt.

„Ich verstehe es, dass diese Koalition viele auch im Bezirk tief getroffen hat und viele besorgt sind. Ich kann ihnen aber allen nur das Gespräch anbieten und versichern, dass ich mein Bestes geben werde, dass sich Niederösterreich und der Bezirk Scheibbs weiterhin gut entwickeln“, betont Erber.

Er wird übrigens Vorsitzender des Sozialausschusses bleiben. Ein Punkt, der bis zuletzt im Koalitionspoker offen war. Denn es war lange Zeit nicht klar, ob die ÖVP den Sozialausschuss behalten könne. „Ich bin froh, dass es dabei geblieben ist. Weil das ist für mich ein ganz wichtiges Zukunftsthema“, sagt Erber.

Vom Krisen- zum Zukunftsmanager

Übrigens: Auch für LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf verändern sich die Zuständigkeiten in der neuen Periode ein wenig. Er bleibt zwar für die Bereiche Landwirtschaft, Energie und Umwelt sowie das Feuerwehrwesen zuständig, gibt allerdings den Bereich Krankenanstalten an Ludwig Schleritzko ab. Auch im Bereich Veterinärmedizin gibt es kleine Adaptierungen. „Dafür bin ich künftig für die Regionalentwicklung und die Bereiche Wissenschaft und Forschung zuständig. Beides wichtige Zukunftsthemen. Ich werde also vom Krisenmanager zum Zukunftmanager“, sagt Pernkopf mit einem Augenzwinkern.

Weitere Reaktionen von ÖVP-Bürgermeistern aus dem Bezirk Scheibbs

Karl Gerstl, Bürgermeister Wieselburg-Land: „Ich sage mir warum nicht. Dann sollen beziehungsweise müssen die Freiheitlichen endlich einmal zeigen, ob sie was können und Verantwortung übernehmen. Ganz verstehe ich halt die Haltung der SPÖ nicht. Wenn ich einen Partner brauche, dann muss ich mir ein wenig Verhandlungsspielraum offen lassen. Noch dazu, wo diese Partnerschaft auch von ÖVP-Seite her eigentlich präferiert wurde.“

Erich Buxhofer, Bürgermeister Gresten-Land: „Die Freude über diese Koalition ist bei mir enden wollend. Aber scheinbar gab es nicht wirklich eine Alternative. Nur mich stört einfach die Art, wie die FPÖ Politik betreibt. Das ist eine Linie, die ich gar nicht so schätze.“

Franz Faschingleitner, Bürgermeister Reinsberg: „Diese Koalition ist traurigerweise alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit und irgendwer muss weiterhin Verantwortung für das Land übernehmen.“

