Schwarz-Blau: Kopfschütteln bei SPÖ und Grünen im Bezirk Scheibbs

„Ich bin froh, dass die SPÖ nicht dem Machttrieb gefolgt ist, sondern auf inhaltliche Positionen gesetzt hat und so ihre Glaubwürdigkeit erhalten hat. Dass jetzt die SPÖ schuld sein soll, dass Schwarz-Blau kommt, finde ich lachhaft. So mächtig sind wir in diesem Land mit unseren 21 Prozent gar nicht“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Andreas Danner aus Lunz und empfindet es als Wortklauberei, dass Sven Hergovich mit seinem „Hand-Abhacken-Sager“ schuld sei am Platzen der Koalitionsverhandlungen. „Diesen Spruch hat sicher jeder von uns schon einmal wo verwendet. Es geht einfach darum, dass wir als SPÖ auch unsere inhaltlichen Positionen haben, die wir vertreten. Der Skandal ist diese Regierung, nicht die Verhandlungshaltung der SPÖ", betont Andreas Danner.

Die schwarz-blaue Koalition selbst empfindet er als Zumutung, das Arbeitsprogramm als Larifari-Programm. „Hier hat man sich nicht getraut, echte Maßnahmen zu setzen, wie sie Sven Hergovich vorgeschlagen hätte, sondern bringt vieles in abgespeckter Form ein, das so aber nicht reichen werde. Dafür zahlen wir Corona-Strafen zurück. Das ist lachhaft“, sagt Danner.

Christian Müller Foto: Karin Katona

Als „furchtbar für unser Land“ empfindet Grünen-Bezirkssprecher Christian Müller aus Purgstall diese Koalition. „Zuerst wirft man sich Beleidigungen an den Kopf, dann verteilt man die Posten und alle sind wieder Freunde. Das ist nicht Politik, wie ich sie verstehe“, sagt er. Allerdings als er von den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ gehört habe, habe er so etwas schon befürchtet, weshalb ihn dieses Ergebnis nicht mehr wirklich überrasche.

