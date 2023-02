ZKW-Betriebsrat: "Hoffen auf Verhandlung auf Augenhöhe"

Bis Ende 2024 sollen rund 600 Mitarbeiter am Produktionsstandort der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg abgebaut werden. Immerhin fast ein Viertel der aktuell 2.600 Mitarbeitern der Lichtsysteme GmbH. Nicht betroffen vom Stellenabbau sind die aktuell rund 350 Mitarbeiter der ZKW Group, die ebenfalls ihren Arbeitsplatz in Wieselburg haben. Ebenfalls nicht betroffen ist der ZKW Standort in Wiener Neustadt.

"Das sind natürlich alles andere als erfreuliche Nachrichten für uns und hat unser Gremium heute genauso unvermittelt getroffen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", schildert ZKW-Betriebsratsvorsitzender Christian Fußthaler. Das insgesamt 27-köpfige Betriebsratsgremium der ZKW Lichtsysteme GmbH (16 aktive Arbeiterbetriebsräte und 11 aktive Angestelltenbetriebsräte) hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne eine Betriebsratssitzung einberufen und auch Gewerkschaft und Arbeiterkammer eingebunden. "Natürlich sind diese Institutionen dank ihren Erfahrungen gerade in solch einer Phase wichtige Partner", weiß Fußthaler.

Sozialplan sei auf alle Fälle positives Signal

Als durchaus positiv wertet Fußthaler, dass schon die Geschäftsführung gleich in ihrem ersten Gespräch angekündigt hat, dass man sozial verträgliche Lösungen anstrebt und einen freiwilligen Sozialplan für das Stammpersonal gemeinsam mit dem Betriebsrat ausarbeiten möchte. "Das ist eine gute Botschaft. Natürlich wird man erst bei den Verhandlungen sehen, wie weit die Vorstellungen auseinanderliegen. Aber ich hoffe und rechne mit Verhandlungen auf Augenhöhe. Das sind wir in unserem Unternehmen eigentlich auch so gewohnt", betont Fußthaler.

Der Stellenabbau soll in erster Linie ja über eine Nicht-Verlängerung der Leiharbeiter erfolgen sowie auch durch natürliche Abgänge (wie Pensionsantritte), Dienstnehmerkündigungen ohne Nachbesetzung der betroffenen Stellen sowie alternative Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit. "Hier hat die Firmenleitung sicher schon genauere Zahlen und Statistiken, die wir noch nicht kennen. Aber natürlich ist jede Kündigung, die wir vermeiden können, wichtig, wenn es auf der anderen Seite für die Mitarbeiter verträgliche Lösungen gibt", sagt Fußthaler.

Rund 500 Leiharbeitskräfte

Die Anzahl der Leiharbeiter bei der ZKW Lichtsysteme GmbH sehr unterschiedlich, Fußthaler schätzt die Zahl derzeit auf rund 500 Leiharbeiter. Auch ZKW Lichtsysteme-Standortleiter Andreas Nix will sich da auf keine Zahlen festlegen: "Die Anzahl der Leiharbeitskräfte ist sehr volatil, wie das in der Automotive-Zulieferbranche üblich ist, um auf volatile Kundenabrufe reagieren zu können." Wann genau die ersten Verträge nicht mehr verlängert werden sollen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Nix rechnet übrigens, dass die (Sozialplan-)Verhandlungen mit dem Betriebsrat umgehend aufgenommen werden und rund ein bis zwei Monate dauern werden. Auch Fußthaler will sich da auf keinen Zeitpunkt festlegen. "Es wird in den nächsten Tagen und Wochen viele Termine für unser Gremium geben", ist er sich sicher.

Kein Zusammenhang mit LG Standortgarantie

Übrigens einen direkten Zusammenhang zwischen dem aktuellen Maßnahmenpaket und der 2018 vom neuen Eigentümer LG Electronics gegebenen Fünf-Jahres-Standortgarantie vermutet Fußthaler nicht. "Ich sehe da keinen Zusammenhang, sondern glaube viel eher, dass hier wirklich das Zusammenspiel zwischen den Turbulenzen ausgelöst durch Corona, die Materialengpässe und die hohen Energiekosten zu diesem Schritt geführt hat. Da sind wirtschaftlich einfach zu viele negative Dinge zusammengekommen", sagt Fußthaler.

Von ZKW-Seite gibt es dazu noch keine direkte Stellungnahme. ZKW CEO Wilhelm Steger betonte in einem ersten Statement nur, dass "der Plan von ZKW, das Produktionswerk in Wieselburg zu verkleinern, ein strategischer Schritt ist, um es zu einer Drehscheibe für hochmoderne Produkte für Premiummarken zu machen." Das Werk in Wieselburg werde als einer der Kernproduktionsstandorte auf dem europäischen Markt weiter eine wichtige Rolle spielen, bestätigt Steger.

Und auch Standortleiter Andreas Nix bestärkt dieses: "Es ist kein Abbau oder eine Stilllegung von Produktionshallen geplant. Wir wollen mit unserem neuen Konzept ja weiterhin wettbewerbsfähig sein und somit diese Hallen auslasten." Allerdings gehen die Automatisierungsschritte mehr in Richtung "Design for Production". Das bedeute, dass weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Bändern arbeiten werden.

