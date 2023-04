108.000 Euro Mehrausgaben für das Vereinshaus in Lackenhof

Bevor sich der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung am Freitag mit dem Rechnungsabschluss beschäftigte, stand noch einmal das Großprojekt Vereinshaus in Lackenhof auf der Tagesordnung.

Das neue Gebäude, das die Vereinsräume für die Feuerwehr, den Musik- und Skiverein sowie den Bauhof beinhaltet, wurde ja bereits im Herbst feierlich eröffnet. „Das Projekt ist nun zwar abgeschlossen, aber die Rechnungen diesbezüglich haben sich verzögert“, erklärt Vizebürgermeister Andreas Fallmann.

Diese seien zwar schon im Rechnungsabschluss 2022 berücksichtigt, müssten nun aber noch vom Gemeinderat beschlossen werden. Mehrkosten in der Summe von 108.409 Euro gegenüber den ursprünglich geplanten Finanzierungskosten haben sich da summiert. „Die Personalkosten sind trotz hoher Eigenleistungen der Vereinsmitglieder während der Bauarbeiten derartig explodiert“, erklärt Fallmann. So wurde die ursprünglich geplante Bausumme für das Haus, im Finanzierungsplan mit 2,432.000 Euro budgetiert, nun mit 2,450.409 Euro abgerechnet. Die Bedarfszuweisungen vom Land NÖ schlugen sich mit 780.000 Euro zu Buche. Für das Projekt musste die Gemeinde eine Kreditsumme in der Höhe von 1.007.600 Euro aufnehmen.

„Es müssen aber aufrund der Mehrkosten keine neuen Darlehen aufgenommen werden“, versicherte Bürgermeisterin Renate Rakwetz, die sich angesichts des vorliegenden Rechnungsabschlusses 2022 durchaus zufrieden zeigt.

Plus bei Kommunalsteuer und Ertragsanteile

Sowohl die Kommunalsteuer in der Höhe von 1.190.424 Euro (plus 90.424 Euro gegenüber dem Voranschlag 2022) sowie die Ertragsanteile mit 3.170.276 Euro (plus 273.276 Euro gegen über dem VA) haben sich gut entwickelt.

„Das stimmt, die Zahlen sprechen für sich, dennoch ist das Ergebnis nur aufgrund der Unterstützung vom Land NÖ so positiv. Da haben wir selbst nichts dazu beigetragen“, betont der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Peter Bruckner in Richtung der Bürgermeisterin.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.