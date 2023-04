Wolfpassinger Finanzen mit deutlichem Plus

Mit einem zufriedenen Lächeln blicken Bürgermeister Friedrich Salzer (ÖVP) und Amtsleiter Hermann Hinterberger auf den Rechnungsabschluss 2022 zurück, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde.

„Wir haben mehr Bedarfszuweisungen für den Straßenbau und das Hochwasserschutzprojekt Buch erhalten als geplant sowie auch höhere Ertragsanteile. Das hat sich natürlich positiv ausgewirkt, auch wenn wir einige im Vorjahr geplante beziehungsweise auch ausgeführte Projekte erst heuer abrechnen oder nachholen werden. Das heurige Jahr wird finanziell sicher schwieriger, weil wir auch mit weniger Ertragsanteilen rechnen müssen und doch einige größere Projekte vorhaben“, erklärt Friedrich Salzer.

Ein Projekt ist unter anderem die Asphaltierung der Straßen in der Schlosspark-Siedlung. Ende Mai werden dort die Schlüssel für die Wohnungen der zweiten Bauphase von der Siedlungsgenossenschaft GEDESAG übergeben. „Wir hängen uns bei den Asphaltierungsarbeiten an die von der GEDESAG ausgeschriebenen Arbeiten an. Bestbieter war dort die Firma Porr. Uns wird das rund 50.000 Euro kosten“, weiß Salzer.

Rechnungsabschluss 2022 der Gemeinde Wolfpassing in Zahlen:

Ergebnishaushalt: Erträge 3,75 Mio. € - Aufwendungen 3,48 Mio. €, Nettoergebnis 271.072 €

Finanzierungshaushalt: Operative Gebarung: Einzahlungen 3,58 Mio. € - Auszahlungen 2,75 Mio. €; Investive Gebarung: Einzahlungen 229.131 € - Auszahlungen 2,75 Mio. €

Kennzahlen: Haushaltpotenzial 470.677 €; Liquide Mittel 1,47 Mio. € (+/- zu 2021: + 919.680 €), Finanzschulden 1,18 Mio. € (+/- zu 2021: -79.708 €).

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.