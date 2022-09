"Filmchronisten" unterwegs: Damit Vergangenes nicht verloren geht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits seit März 2020 sind die „Filmchronisten“ auf der Spur nach geschichtlichen Besonderheiten und regionalen Themen, die mit viel Liebe zum Detail in etwa 15-minütige Filme verpackt werden. Nach dem großen Erfolg des innovativen Formates in 16 Gemeinden in der Leader-Region Mostviertel-Mitte führt die Spurensuche ab Oktober nun auch in die Eisenstraße-Gemeinden Gaming, Göstling, Lunz, Scheibbs und St. Anton.

Dabei wird ein rollendes Filmstudio Halt in den Orten machen, um in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung eine Vielfalt an alten Filmaufnahmen, Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen zu sammeln, wodurch Schätze entdeckt werden sollen, die sonst auf dem Dachboden versteckt geblieben wären. Regionale Filmteams tauchen dann in das kulturelle Erbe ein und verewigen die Zeitdokumente, die drohen in Vergessenheit zu geraten für die Nachwelt. „So wollen wir einen Bogen zwischen der Geschichte und Gegenwart spannen“, verrät Projektinitiator und Ideengeber Ernst Kieninger.

Insgesamt werden 22 Filme in den Regionen produziert, die im letzten Schritt des Projektes öffentlich vorgeführt werden. Nach der Ideen- und Materialsammlung sollen heuer noch die ersten Bildaufnahmen entstehen. Für März 2024 ist mit der Präsentation der filmischen Ergebnisse der Abschluss des Projektes geplant.

Die Termine: www.original. at/termine/mobilstudio/

