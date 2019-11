Für ein Aufjaulen sorgt das neue vom Landtag beschlossene Hundehaltegesetz. Kritik hagelt es vor allem für die verstärkte Beißkorbpflicht „bei größeren Menschenansammlungen“. Gesammelt werden nun sogar Unterschriften für eine Volksbefragung. Die NÖN hörte sich in der Region um, wie dort die verschärften Bestimmungen für Vierbeiner ankommen.

Bei Karl Greß, Obmann der Hundeschule Ötscherland in Purgstall stößt das neue Hundehaltegesetz nicht auf Begeisterung: „Das bestehende Hundehaltergesetz war ausreichend. Dass die Gemeinden jetzt selbst Orte bestimmen können, wo Hunde Leine und Beißkorb tragen sollen, stiftet mehr Verwirrung als Nutzen. Außerdem wird man sich mit der Exekutierung dieser Vorschriften schwer tun.“ Das neue Gesetz sei ein unausgegorener „Schnellschuss“ gewesen: „Um das Wichtigste hat man sich nicht gekümmert: Die Hundebesitzer und die Züchter in Verantwortung zu nehmen. Meiner Meinung nach sollte ein Hunde-Führerschein Pflicht sein.

"Die Erziehung und Ausbildung der Hunde sowie die Schulung aller Hundehalter wäre weitaus effektiver.“Daniela Hinterndorfer, Hundetrainerin im Hundesportverein Bergland

Und Züchter müssen darauf achten, wem sie einen Hund geben.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Daniela Hinterndorfer, Hundetrainerin im Hundesportverein Bergland: „Die wirklich wichtigen Verordnungen wurden in der neuen Gesetzgebung nicht in Angriff genommen: Die Erziehung und Ausbildung der Hunde sowie die Schulung aller Hundehalter wäre weitaus effektiver.“ Durch eine permanente Leinen- und Beißkorbpflicht könne ein Hund nicht mehr artgerecht kommunizieren, sein Verhalten werde nachhaltig gestört: „Das ist keine Problemlösung, sondern führt zu neuen Problemen.“

Anton Erber, ÖVP-Landtagsabgeordneter und selbst Hundehalter, hat gemeinsam mit fünf anderen Abgeordneten eine zusätzliche Interpretation des neuen Hundehaltegesetzes initiiert, die am 21. November im NÖ Landtag beschlossen werden soll. „Wir wollen, dass im Gesetz nicht der Terminus ‚größere Menschenansammlungen‘, sondern ‚Menschenansammlungen von über 150 Personen‘ steht“, erklärt Erber. „Obwohl jeder verantwortliche Hundehalter weiß, dass sein Hund sich in so einer Situation ohnehin nicht wohlfühlt.“ Auch Anton Erber plädiert für einen Hundeführerschein: „Kein Gesetz wirkt so effektiv wie die richtige Ausbildung.“

Mit einer Hundezone hat die Stadtgemeinde Scheibbs seit dem Vorjahr in Sachen Hundehaltung eine Vorreiterrolle eingenommen. Der Treffpunkt im alten Stadtpark ist bei Hundebesitzern und ihren vierbeinigen Lieblingen sehr beliebt. Entstanden ist die Zone im Rahmen des 24-Stunden Projektmarathons der Landjugend. „Mittlerweile kommen die Besitzer aus der ganzen Region zu uns“, erklärt Bürgermeister und Hundebesitzer Franz Aigner. Wegen der großen Nachfrage soll die Hundezone 2020 noch erweitert werden. Vom neuen verschärften Gesetz hält der Stadtchef wenig: „Für mich war die bisherige Gesetzeslage ausreichend. In Scheibbs sehe ich dafür keinen Bedarf“.

Eine klare Meinung hat auch Hundehalterin Sigrid Stockinger. Sie besucht regelmäßig mit ihrem Irish Soft Coated Wheaten Terrier die Scheibbser Hundezone: „Das ist eine reine Effekthascherei, ähnlich wie in Wien. Die Änderung wäre die Chance für etwas Besseres gewesen.“

15 Anzeigen wegen Gesetzesübertretung

Insgesamt sechs Hundebisse wurden heuer bis dato bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Im Vorjahr waren es 14, im Jahr 2017 insgesamt elf. „Auch die Gesetzesübertretungen bezüglich Leinen- und Maulkorbpflicht sind mit 15 Anzeigen heuer und drei im Vorjahr überschaubar“, berichtet Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger. Problemzonen gäbe es nur dort, wo üblicherweise Sportler und Hundehalter zusammentreffen oder wenn zwei Hunde aufeinandertreffen. Bei der Trennung wurde schon so mancher Hundebesitzer gebissen. „Im Bereich der Erlaufschlucht und Prater in Purgstall kommt es hin und wieder zu solchen Vorfällen und Diskussionen, weil die Hunde nicht ordnungsgemäß geführt werden“, sagt Heinreichsberger.