Dorfladenbox: Start in Wieselburg

Die Dorfladenbox ist ein Start-up von Johannes Firschleitner, Thomas Fellinger und Patrick Schoyswohl aus Oberösterreich. Nach den ersten sieben Standorten in Österreich und Deutschland werden nun in den nächsten Tagen die ersten Standorte in Niederösterreich eröffnet – in Weinzierl (Penzingergasse 2, 24. März) und in Purgstall (Parkplatz Haustechnik Bruckner, 31. März).

In den Dorfladenboxen gibt es Produkte von lokalen Direktvermarktern und kleinstrukturierten Betrieben der Umgebung. Die regionale Einkaufsmöglichkeit steht den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. Zugang und Verrechnung erfolgt über die Dorfladenbox-App. Dort ist auch immer der aktuelle Lagerstand einzusehen. Betrieben werden die beiden Dorfladenboxen in Wieselburg und Purgstall von der Familie Korntheuer in Ybbsitz. „Wir in der Familie legen großen Wert auf die regionale Herkunft unserer Lebensmittel“, betont Seniorchef Rudolf Korntheuer.

