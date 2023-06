Scheibbs: Titel für „Nah Guat“, aber Kampf um Fortbestand geht weiter

Seit Ende März läuft beim Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über den im Oktober 2017 gegründeten Scheibbser Regionalladen „Nah Guat“. Vorerst scheint der Weiterbetrieb gesichert. Die erste Berichtstagsatzung am 30. Mai brachte keine Überraschungen. Masseverwalter Christian Kies plädierte für die Fortführung des Unternehmens. Am 27. Juni steht nun die Sanierungsplantagsatzung am Programm. Die Insolvenzgläubiger erhalten eine 20-prozentige Quote zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans.

Elf Tage vor dieser Sanierungsplantagsatzung gab es jetzt einen anderen viel erfreulicheren Termin für die Betreiber des Scheibbser Regionalladens in St. Pantaleon-Erla. Iris Einsiedl und Franz Reiterlechner, einer der drei Gesellschafter der Nah Guat GmbH, durften dort aus den Händen von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Auszeichnung für den „Regionalladen des Jahres“ mit Bedienung im Mostviertel entgegennehmen.

Die Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat diesen Bewerb heuer zum dritten Mal gestartet. Mehr als 9.200 Personen haben beim Voting für die insgesamt 90 Regionalläden im ganzen Land mitgemacht. Die endgültige Entscheidung fiel dann durch eine Fachjury.

Ein Neustart mit neuem Gesellschafter?

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nach praktisch abgeschlossener Insolvenz und der damit verbundenen Entschuldung unseres Betriebes, diesen Preis gewonnen haben. Wir haben einen großen, sehr treuen Kundenstamm, tolle Produkte und verlässliche Lieferanten. Das sind beste Voraussetzungen für einen Neustart“, sagt Franz Reiterlechner. Dennoch suchen er und seine beiden Mitgesellschafter Anton Krenn und Daniel Aigner für diesen Neustart noch jemanden, „der in die Gesellschaft einsteigt und das Geschäft operativ führt. Sonst müssen wir uns trotz dieser Auszeichnung und der gelungenen Entschuldung schon überlegen, wie es insgesamt weitergeht“, relativiert Reiterlechner.