Ein Platzl voller Regionalität in Steinakirchen

Mit dem Regionalplatzl zieht in den leer stehenden Gasslhof wieder neues Leben ein. Der Verkaufsraum des am Samstag eröffneten Regionalladens von Stephanie Redl war am Eröffnungstag besonders gut besucht. „Ich freue mich sehr über das Interesse und hoffe, dass mein Angebot wie auch in meinem ersten Standort in Blindenmarkt hier gut angenommen wird“, meint die 34-Jährige.

Neben Milch-, Fleisch und Wurstprodukten finden sich auch Honig, alkoholische Getränke sowie Geschenkartikel und Deko in den Regalen des Selbstbedienungsladens wieder. „Alle Produkte sind in der Region hergestellt worden. Damit möchte ich die lokalen Produzenten stärken und deren Fortbestand sichern“, erklärt Redl, die sich mit ihren beiden Läden im Nebenerwerb einen kleinen Traum erfüllt hat.

Ein Einkauf im Regionalplatzl ist einfach und unkompliziert und setzt auf das Vertrauen in den Kunden. Es ist möglich sowohl bar oder mit Bankomatkarte zu bezahlen. Geöffnet ist täglich von 6 bis 22 Uhr.

