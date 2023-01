Das Musium war voll bei der Nacht der FF

Bei der zweiten Nacht der Feuerwehr lief für die Veranstalter des Events, die Feuerwehr Reinsberg, alles perfekt. „So gut wie vor Corona“, meint Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Hohensteiner und ergänzt:„Die Hütte war voll und auch viele Ehrengäste mischten sich unter die Menge. Was kann einem als Veranstalter Besseres passieren. Besonders hat uns gefreut, dass wir auch viele Kameraden aus den umliegenden Wehren am Ball begrüßen durften“, sagt der Kommandant. Und so wurde ausgelassen getanzt und gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten „Die Mooskirchner“.

