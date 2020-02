Am Freitag, 21. Februar, steht im Musium in Reinsberg ein Abend mit Ursula Strauss am Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es werden Auszüge aus verschiedenen Biografien über Romy Schneider gelesen unter anderem aus jener, die Alice Schwarzer geschrieben hat.

Dazu gibt es natürlich auch die passende Musik. Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik geben Stücke aus dem Programm „Je ne regrette goar nix“ zum Besten, welches sie 2019 im Radio Kulturhaus in Wien uraufgeführt haben. Sie gehen den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden zwischen dem Wienerlied und dem Chanson gesanglich auf den Grund. Mitsingen ist erwünscht.

