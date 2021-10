Eisenstraße-Klausur: Wege ins Morgen

Den Wirtschaftsraum mit dem Naturraum verbinden: Dieser Aufgabe möchte sich die LEADER-Region Eisenstraße NÖ in den nächsten Jahren widmen. Bei der Abschlussveranstaltung des Strategieprozesses „Wege ins Morgen – Eisenstraße 2030“ stellten die rund 50 Teilnehmer im Musium in Reinsberg dieses Miteinander von Natur und Wirtschaft in den Mittelpunkt. „Wir sind überzeugt, dass bis 2030 gerade ländliche Räume eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es um die Bewältigung globaler Herausforderungen geht. Wir wollen hier Vorbild sein und die Lebensqualität in unserer Region weiter steigern“, fasste Eisenstraße-Obmann Werner Krammer zusammen.

Bezirk Scheibbs Anzeige 30 Jahre AWÖ, drei Standorte, ein Betriebsleiter

In fünf Themenworkshops hatten rund 150 Personen in den vergangenen Monaten Ideen und Vorhaben für die neue Periode gewälzt. 15 Leitprojekte wurden bei der Veranstaltung vorgestellt und diskutiert – darunter etwa die Einführung einer „fliegenden Innovationsberatung“, die Entwicklung digitaler Drehscheiben für regionale Produkte oder das Schaffen von „dritten Orten“ für die Kreativwirtschaft. Bis zum Frühling 2022 wird die neue Regionsstrategie zu Papier gebracht. Danach wird sich der Verein Eisenstraße NÖ wieder beim Bund als LEADER-Region bewerben.