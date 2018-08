Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel errichtet in Reinsberg mit dem Generationenhaus ein Vorzeigeprojekt. Nach einem langen Entwicklungsprozess mit der Bevölkerung, der Gemeinde und den öffentlichen Stellen konnte mit Architekt Walter Brandhofer ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Jung und Alt werden so in einem Wohnprojekt verbunden sein.

Mit 21 Wohnungen zwischen 55 und 75 Quadratmetern soll über dem neuen Seniorenheim leistbares Wohnen in modernem Ambiente für Jungfamilien geschaffen werden. Für ältere Mitbewohner oder betreuungsbedürftige Menschen bietet, auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern, das barrierefreie Wohnheim eine Möglichkeit ihren Lebensabend mitten im Dorfzentrum zu verbringen.

„Wir freuen uns darauf, möglichst bald mit der Umsetzung beginnen zu können“Manfred Damberger

„Der Bedarf an der betreuten Wohnform ist groß, auch in unserer Gemeinde“, betont VP-Bürgermeister Franz Faschingleitner. Komplettiert wird die neue Dorfmitte mit dem Kindergarten, einem Café und dem Reinsberger G‘schäft. Um das Zentrum autofrei zu halten, wird eine Tiefparkgarage in das Wohnprojekt integriert werden.

„Es freut uns mitteilen zu können, dass dieses Projekt in enger Abstimmung mit der Gemeinde Reinsberg entwickelt wurde, es daher auch mehrere Genehmigungsschritte geben muss. Die baubehördliche Bewilligung für die Flächen des Kindergartens ist vorhanden, nun kann um die diesbezügliche Förderung bei den Förderstellen angesucht werden“, informiert Manfred Damberger von der gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WVA).

Die Förderung für die Wohnungen ist laut Damberger bereits erteilt, für das zukunftsorientierte Projekt Wohnheim werden die Einreichunterlagen derzeit vorbereitet, sodass für all diese Flächen um die baubehördliche Bewilligung ebenfalls angesucht werden kann. „Wir freuen uns darauf, möglichst bald mit der Umsetzung beginnen zu können“, betont Damberger.

Haus mit nachhaltiger Energiegewinnung

Das Wohnhausprojekt kann auch in puncto nachhaltiger Energiegewinnung aufzeigen. „Alle Flächen werden von dem im Zentrum liegenden Hackschnitzel-Fernwärmewerk beheizt und mit Warmwasser ausgestattet“, weiß Damberger.

Interessenten für beide Wohnformen können sich schon jetzt im Gemeindeamt Reinsberg voranmelden.