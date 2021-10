Musikwettbewerb: „Alles Polka, Walzer und Marsch!“

Vollbild

Bewerteten in Reinsberg die musikalischen Darbietungen: die Juroren Lukas Marek, Gerald Taborsky und Hannes Reigl. Für die Darbietungen der Gastgeber, dem Musikverein Reinsberg unter der Leitung von Andreas Prüller, gab es von der Jury in der Kategorie B insgesamt 90,06 Punkte. Die Ortskapelle Gresten mit Kapellmeister-Stellvertreterin Maria Fuchsluger erspielte beim Bewerb „Polka-Walzer-Marsch“ im Musium in Reinsberg 91,56 Punkte in der Kategorie B. Stadtkapelle Scheibbs unter der Leitung von Kapellmeister Siegfried Rabl. Die Ortskapelle Gresten mit Kapellmeister-Stellvertreterin Maria Fuchsluger beim Bewerb „Polka-Walzer-Marsch“ im Musium in Reinsberg.

