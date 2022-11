Opernstars hautnah erleben

Ein wahrer Ohrenschmaus wird für Fans der Oper am kommenden Freitag um 19.30 Uhr unter dem Motto „Eine schöne Serenade will ich meiner Liebsten bringen“, in Reinsberg geboten.

In einer spontanen musikalischen Zusammenkunft lassen einige Protagonisten von damals die Oper Reinsberg wieder aufleben und laden gemeinsam mit dem Kulturdorf zu einem Arienabend voller nostalgischer Erinnerungen. Wolfgang Bankl, Ileana Tonca, Alexandra Reinprecht, René Rumpold und Tomasz Konieczny bringen Ausschnitte aus Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Cosi fan tutte, Fidelio und Fledermaus.

Mit großen Werke der Klassik rundet das Kammerorchester Scheibbs am 20. November den Klassikherbst im Kulturdorf Reinsberg ab. Unter der Leitung von Judith McGregor werden unter anderen die Ouvertüre zu Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ oder Schuberts Sinfonie „Die Unvollendete“ zu hören sein. Tickets unter 07487/21388.

