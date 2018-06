In eine sommerliche „Pilgerstätte der Reggaeszene“ verwandeln die Veranstalter des Reggaejam auf der Burgarena das beschauliche Reinsberg einmal im Jahr. Am Samstag, 23. Juni, werden die Burgmauern wieder in den Reggae-Farben Rot, Gelb und Grün erstrahlen.

Ab 20 Uhr werden außer feinen Reggae-Klängen von Tschebberwooky, Rootical Foundation, Rastratronics und Dr. Deadsock auch jamaikanische und afrikanische Spezialitäten, Chill-Out-Areas und das einzigartige Ambiente der Burgarena dazu beitragen, den Besuchern ein gelungenes Reggaejam zu bieten.

Mit der steirischen Reggae-Formation Tschebberwooky, die in verschiedenen Zusammensetzungen seit 1997 auf der Bühne steht, der Rootical Foundation, einer Roots Reggae Big Band aus Italien, Dr. Dreadsock & Band aus Wien sind auch die heimischen Rastratronics dabei.

Also: „Get Up, Stand Up, und nichts wie rauf auf die Burgruine!“