Theaterpremiere: Meisterboxer füllte Musium

Gleich zweimal sorgte die Aufführung der Heimatbühne Reinsberg am Wochenende für ein bis auf den letzen Platz gefülltes Musium.

„Es war einfach großartig. Die Besucher waren von der Aufführung im neuen Musium begeistert“, meint Vereinsobmann Karl Prüller nach dem Premierenwochenende des Schwankes in drei Akten.

Wer sich diese unterhaltsame Inszenierung nicht entgehen lassen möchte, der hat am kommenden Wochenende noch dreimal die Gelegenheit, das Stück zu sehen. Gespielt wird am Freitag, 10., und Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr.

