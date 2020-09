„Die Menschen waren begeistert und mehr als dankbar, dass sich endlich kulturell wieder etwas tut“, schildert Katrin Karall-Semler von den KuraTanten. Gleich drei Mal bedankte sich das Publikum mit Standing Ovations bei den Künstlern. 400 verkaufte Tickets sprechen für sich – all das, was in Covid19-Zeiten möglich war, wurde ausgeschöpft. Konstantin Wecker blieb noch für Fotos und Autogramme. Einige Mitglieder des Chors „Inwendig woarm“ sangen dem Künstler ein abschließendes Ständchen, bevor die Gewitterwolken aufzogen.