Diese stand vor der Insolvenz. Er schaffte es mit seinem Team, den Verein beinahe schuldenfrei zu machen. 2018 legte er sein Amt zurück.Es folgte eine Saison als Manager auf der Burg Plankenstein. Danach leitete er beim Gastrolieferanten Kastner die Fleischabteilung.

Heute wohnt Gerstl in Wieselburg und arbeitet bei der Dekor Farbenerzeugungs GmbH. Noch immer blickt er gerne auf die Zeit in Reinsberg zurück. „Es ist das Projekt, auf das ich am meisten stolz bin, ich misse keine Minute. Dennoch war es auch sehr fordernd“, schildert der ehemalige Manager, der seinen Jobwechsel nicht bereut hat. -as-