Das 4.000 m2 große Areal der ehemaligen Tischlerei Daurer soll ab 2019 zu einem neuen Musterprojekt für das Zusammenleben von Generationen umgestaltet werden. Die Gemeinde will dort den neuen Kindergarten, samt Geschäftslokal, Café, großzügiger Begegnungszone und einem Seniorenwohnheim für acht bis zehn Personen mit Gemeinschaftsraum errichten. Über dem Erdgeschoß baut die Wohnbaugenossenschaft Waldviertel ein Wohnhaus mit 20 zwischen 59 und 77 m2 großen Wohnungen (die NÖN berichtete).

„Die Idealform für uns als Gemeinde. Wir brauchen die Durchmischung von Jung und Alt“, unterstrich Bürgermeister Franz Faschingleitner, als er Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das Projekt erstmals vorstellte.

24-Stunden-Betreuung: Wichtig wäre Teilbarkeit

„Das ist der größte Wunsch der Menschen. Sie wollen in ihrem Heimatort alt werden, am besten mitten im Zentrum, wie hier in Reinsberg möglich“, betonte ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber und bat Teschl-Hofmeister, sich für die Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuung gerade bei solchen Wohnlösungen auf Bundesebene einzusetzen.

„Da sehe ich leider nur wenig Chancen. Am ehesten kann man hier über die Tagesbetreuung etwas erreichen“, machte Teschl Erber wenig Hoffnungen, lobte aber insgesamt das Projekt mit höchsten Tönen.