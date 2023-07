Gloser und Zimprich auf historischer Spurenreise im Innviertel

„Nach unserer Kulturreise in die Südsteiermark haben wir heuer das Innviertel auf historische Spuren abgesucht“, erklärt der Scheibbser Stadtschreiber und pensionierte Kulturamtsleiter Franz Gloser. Gemeinsam mit Wolfgang Zimprich ging es im bayrisch-österreichischen Grenzgebiet auf eine spannende Zeitreise. „Waren im Vorjahr Andreas Töpper und Erzherzog Johann im Visier der Erkundung, so standen dieses Mal die Orte Oberndorf bei Salzburg und Reichersberg am Inn im Mittelpunkt der Recherche“, schildert der „Werbetrommler“ Zimprich.

Zwei Entdeckungen machten diese Reise für die beiden zu einem besonderen Erlebnis. Zum einem die spannende Geschichte vom weltberühmten Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“, die gleich an mehreren Orten in der Region lebendig gehalten wird. Im Heimathaus in der Gemeinde Hochburg-Ach ist dem Komponisten Franz Xaver Gruber eine würdige Erinnerungsstätte gewidmet. Kustos Hans Schwarzmayr von der Gruber-Gemeinschaft führte die beiden persönlich durch die eindrucksvolle Schau im Gedächtnishaus. Der Lied-Texter Josef Mohr ist in Lamprechtshausen-Arnsdorf in einem Museum verewigt.

In der Stille-Nacht-Kapelle in der Gemeinde Oberndorf bei Salzburg kommen die beiden zu gemeinsamen Ehren. Genau an jener Stelle, wo am 24. Dezember 1818 das Lied „Stille Nacht“ in der ehemaligen Sankt-Nikola-Kirche erstmals aufgeführt wurde, befindet sich heute eine schmucke Rundkapelle als Zeichen der Erinnerung und als weltweit umspannender Friedensplatz.

Originalurkunde mit erstmaliger Erwähnung von Scheibbs

Bei der zweiten Spurensuche wurden die beiden Kulturfreunde im Stift Reichersberg am Inn fündig. Hier wird die Originalurkunde mit der erstmaligen Erwähnung von Scheibbs aufbewahrt. Ordensmitglied Johann Putzinger holte für die beiden das Schriftstück anno 1160 samt dem Passus „Otto de scibes“ aus dem umfangreichen Stiftsarchiv.

Weitere Ziele im Entdeckerviertel waren die längste Burganlage Europas in Burghausen, das größte Moorgebiet rund um Ibm und Franking, Brauereibesichtigungen in Uttendorf und Schärding, die älteste Bäckerei Österreichs in Altheim, die neu renovierte Wallfahrtskirche Maria Bühel und das monumentale Denkmal des römischen Flussgottes Aenus in Simbach am Inn. „Nächstes Jahr werden wir die Bucklige Welt, das Land der tausend Hügel in unser Kultur-Visier nehmen“, freuen sich die beiden auf eine weitere Historien-Erkundung in der rot-weiß-roten Heimat.