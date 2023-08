Abenteuer auf dem Pferdesattel

Neben Wintersportfans und begeisterten Wanderern lockt ein neues Angebot nun auch Reitfreunde nach Lackenhof. Ob Groß oder Klein, Anfänger oder Könner, „wir sind für alle da“, betont Reittrainerin Nicole Schimmer.

Mit insgesamt fünf Pferden, darunter Ponys, Warmblüter und Quarter Horses, stehen Reitstunden, geführte Pferdewanderungen, Kutschenfahrten und Vieles mehr auf dem Programm. Ein Leben ohne Pferde kann sich Reitlehrerin Nicole Schimmer nicht mehr vorstellen: „Ich habe als Kind mit dem Reiten angefangen und nach vielen Jahren bin ich jetzt wieder auf den Weg gekommen und ich hoffe daran darf ich wachsen. Ich bilde mich auch regelmäßig weiter, damit ich mich darauf einstellen kann, welche Kinder auf mich zukommen.“

Ihre neue Tätigkeit auf den Bockhörnern in Lackenhof sieht sie als große Bereicherung: „Es macht gerade wirklich sehr viel Spaß und es gibt jeden Tag etwas Neues, auf das man sich freuen kann. Tolle Menschen, von jung bis alt und arm bis reich kommen zu uns und durch die Pferde sind alle irgendwie verbunden.“

Auch der Zuspruch in Form von Anmeldungen für den Reitunterricht bleibt nicht aus. „Es passt sehr gut, auch für den Bereich, in dem ich meine Ausbildungen weiter mache. Für das, dass wir die Reitstunden in einem eher kleinen Ort wie Lackenhof anbieten, bin ich sehr zufrieden mit den Anmeldungen“, zeigt sich Trainerin Nicole Schimmer glücklich und ergänzt: „Alle Menschen, die auf einen zukommen, sind verschieden und mit ihnen und den Tieren zu arbeiten ist einfach toll.“

Neben zahlreichen positiven Erfahrungen mit Menschen aller Altersgruppen, bleibt Nicole Schimmer vor allem eine kleine Reitschülerin im Gedächtnis: „Ich habe eine Schülerin, die seit Geburt körperliche Einschränkungen hat. Es ist sehr schön zu sehen, wie Kinder unbewusst durch die Tiere lernen. Das ist nicht wie eine Therapie, wo man etwas machen muss, sondern sie will es von sich aus. Die Pferde erwarten nichts von den Menschen.“

Für mehr Informationen zu dem Reitunterricht steht Nicole Schimmer jederzeit unter 0660/2138449 zur Verfügung.