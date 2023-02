Musikverein Göstling: So viele Mitglieder wie nie

Nach zwei Jahren Pandemiepause war es am ersten Februarsamstag endlich wieder so weit: Der Musikverein Göstling veranstaltete das traditionelle Konzert in der Turnhalle der Sportmittelschule. Der Abend stand unter dem Thema „D’Musi im Kino“ – die Musikerinnen und Musiker unter Kapellmeister Martin Käfer gaben vor allem Musik aus Film und Fernsehen sowie die beiden Konzertbewertungsstücke zum Besten. Weitere Mitwirkende waren die Drachenkapelle und die Jagdhornbläser Göstling. Neben den vielen verdienten Ehrungen gab es auch noch weitere erfreuliche Neuigkeiten: Durch die Aufnahme von sieben Jungmusikerinnen und -musikern hat der Musikverein mit 48 aktiven Mitgliedern eine neue Höchstzahl erreicht.

