Die Ybbs wird wieder zur Lebensader

Lokalaugenschein an einem schönen Sommertag in Schönegg (Gemeinde Steinakirchen). Franz Raab, seit 23 Jahren aktives Mitglied und mittlerweile auch Schriftführer bei der Bürgerinitiative „Pro Ybbs – Lebensader statt Staukette“, führt uns durch das Augebiet der Ybbs. Wir spazieren durch eine 600 Meter lange und bis zu 15 Meter breite Schneise. Da und dort stehen noch einige Tümpel, ansonsten ist dieser künstlich angelegte Seitenarm aktuell im Sommer trocken – zumindest zum Zeitpunkt der Begehung. Es ist dies eines von zwei Aufweitungsprojekten in diesem Bereich. Der zweite 200 Meter lange Abschnitt liegt weiter flussabwärts bei einem Bauernhaus. Die Gesamtkosten der beiden Renaturierungsprojekte belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

„Die Seitenarme sind zwar künstlich angelegt, aber trotzdem ein gelungenes Renaturierungsprojekt, das Land und Ministerium im Vorjahr umgesetzt haben. Es ist eine Aufweitung der Ybbs mit drei Anschlüssen zum Fluss. Im Frühjahr oder bei starken Regenfällen und einem Anstieg des Wasserspiegels der Ybbs rinnt hier Wasser durch. Gleichzeitig hat man in diesem Abschnitt im Fluss auch zwei künstliche Inseln gebaut. Mittlerweile sind durch die Hochwässer im Frühjahr vier Schotterinseln ausgeformt“, schildert Franz Raab.

In den künstlich angelegten Seitenarmen bilden sich immer wieder Tümpel, wo neues Leben entsteht. Foto: Christian Eplinger

Auch Pro-Ybbs-Obmann Gerald Mevec zeigt sich begeistert von dem gelungenen Projekt: „Das heurige April-Hochwasser hat die technischen Spuren der Baggerung verschwinden lassen. Dynamik wird sichtbar mit schönen erdig-schottrigen Abbruchkanten oder Verschleppungen von ganzen Bäumen. In Tümpeln haben sich Wasserpflanzen wie der seltene Wasserhahnenfuß angesiedelt.“

Ausschlaggebend für diese Renaturierungsmaßnahmen war die EU-Wasser-Rahmen-Richt-Linie, die eine Verbesserung des ökologischen Zustands der Flüsse einfordert. Schönegg befindet sich an der längsten noch freien Fließstrecke der Unteren Ybbs (von Amstetten bis Kemmelbach). „Die EU hat als Natura-2000-Behörde hier die Chance auf eine Renaturierung erkannt und die NÖ Landesregierung hat diese Maßnahmen umgesetzt. Auch wenn wir als Bürgerinitiative oft natürlich als kritischer Beobachter auftreten, verdienen gerade solche Projekte unser Lob“, sagt Franz Raab.

Bis zu 15 Meter breit sind die Nebenarme, die mit drei Anschlussstellen an den Ybbsfluss verbunden sind. Zum Zeitpunkt der Begehung waren sie bis auf einige wenige Tümpel trocken. „Die heurigen Hochwässer haben einiges an Schotter mitgeschleppt. Es kann sein, dass hier nach einiger Zeit noch einmal ausgebaggert wird. Aber generell ist der Renaturierungsprozess sehr gelungen", lobt Franz Raab seitens der Bürgerinitiative Pro Ybbs. Foto: Christian Eplinger

Denn mit dieser Maßnahme in Schönegg könnten aufgrund der Nähe zur Donaumündung (rund acht Kilometer) bald auch sehr gefährdete aussterbende Schotterlaicher wie der Schneider, Nerfling oder Strömer aus der Donau zuwandern und in diesen Nebenarmen neue Lebensräume besiedeln. „Mit dem Totholz finden die Fische auch die nötigen Verstecke etwa vor einem Otter“, ist Raab optimistisch. Daneben glaubt die Bürgerinitiative, dass auch eine Besiedelung von Eisvögeln, Reihern, Schnepfen und Flussregenpfeifern folgen wird.

Eine der drei Anschlussstellen der Seitenarme an den Ybbsfluss. Foto: Christian Eplinger

Das alles wiederum werde den Leitfischarten an der Unteren Ybbs, wie Barbe oder Huchen, die an der Nahrungsspitze ganz oben stehen, dazu dienen, dass diese ihre aktuell sehr schwache Population in der Ybbs stärken. „Untersuchungen gehen derzeit von rund 80 Huchen in der Unteren Ybbs aus. Für ein stabiles Überleben der Population wären aber 500 notwendig“, weiß Raab. Solche Renaturierungsprojekte wie in Schönegg könnten dafür ein Anstoß sein.