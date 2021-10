Kirche in St. Anton erstrahlt in neuem Glanz

Seit August wurde die Pfarrkirche renoviert. Nun erstrahlt sie in neuem Glanz. Am kommenden Sonntag werden die Türen im Rahmen des Erntedankfestes wieder für die Bevölkerung geöffnet. Um 8.15 Uhr gibt es eine Prozession vom Kalvarienberg in die Pfarrkirche, wo um 8.30 Uhr der Festgottesdienst gefeiert wird. Der Kirchenchor umrahmt die Messe. Danach wird zur Agape eingeladen. Die Pfarre bittet weiterhin um Spenden, um den Eigenfinanzierungsanteil von 54.000 Euro aufbringen zu können.

