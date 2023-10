Schule Rogatsboden platzt aus allen Nähten

Fünf Kinder in einer Klasse – das klingt nicht viel, aber wenn die ganzen Schul- und Bastelsachen von Kilian, Simon, Julian, Simon und Bastian inklusive Simons Rollstuhl in einem Raum von 27 Quadratmetern Platz haben sollen, wird es eng. Eng ist es nicht nur in einigen Klassen, sondern auch im viel zu kleinen Turnsaal der Schule. Das Gebäude braucht dringend einen Um- und Zubau.

38 Schüler besuchen derzeit die Schule, sechs der sieben Klassen haben nur 27 Quadratmeter, eine hat 40 Quadratmeter. „Da viele Kinder mit Rollstühlen die Schule besuchen, sind 27 Quadratmeter zu wenig. 40 Quadratmeter wären ideal. Auch die drei Gruppenräume sowie die Turnhalle sind vom heutigen Standard her zu klein“, sagt Purgstalls Bürgermeister Harald Riemer, seines Zeichens auch Vorsitzender der Schulgemeinde. Bei einem Lokalaugenschein mit Vertretern der Gemeinde, der Schule und der Bildungsdirektion NÖ sei daher ein zusätzlicher Platzbedarf von insgesamt rund 400 Quadratmetern festgestellt worden.

Barrierefreiheit nicht ganz gegeben

Auch in puncto Barrierefreiheit gebe es Komplikationen: „Die barrierefreie Ausgestaltung ist zwar durch den Lift gegeben, aber für Kinder mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen ist das Gebäude nicht geeignet. Und Kinder mit schwerem Elektrorollstuhl können im Gebäude nicht wenden“, berichtet der Bürgermeister. „Generell ist das Gebäude eben in einem dem Alter entsprechenden Zustand. Bei mehreren Bauteilen gibt es auch wärmetechnische Probleme.“

Die gute Nachricht: Platz für einen Zubau ist genug vorhanden. „Eine Option wäre auch, neu zu bauen, aber wir wollen nachhaltig denken und Vorhandenes so gut wie möglich nützen“, sagt Riemer.