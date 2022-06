Scheibbs: Kameradschaftsbund-Fahne erstrahlt in neuem Glanz

Werbung

Am 12. Juni findet um 14.30 Uhr bei der Ressl-Kapelle am Lampelsberg eine Maiandacht statt. Die Familie Jagetsberger, Besitzer des Bauernhauses Vorderburgstall, ließ die Ressl-Kapelle in den Jahren 1920 bis 22 errichten, nachdem Josef Jagetsberger gesund aus dem 1. Weltkrieg zurückgekehrt war. 1922, vor genau 100 Jahren, wurde die Kapelle eingeweiht. Seither ist die Familie sehr bemüht, die Kapelle zu erhalten. Die Landjugend Scheibbs und die Familie Jagetsberger haben diese zuletzt 1984 und 2014 renoviert.

Im Rahmen dieser Andacht segnet Pfarrer Anton Hofmarcher auch eine restaurierte ÖKB-Fahne aus dem Jahre 1929. Auf einer Seite der Fahne ist das niederösterreichische Wappen zu sehen. Die andere Seite bildet die Familie Jagetsberger und den aus dem Krieg heimkommenden Vater Josef Jagetsberger vor der Ressl-Kapelle ab. Die Franziskanerinnen Amstetten haben diese Fahne in ihrem Haus in St. Pölten erneuert. Das Bestreben, die Fahne zu restaurieren, war schon seit einigen Jahren groß. Doch erst durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren konnte der ÖKB die 6.800 Euro teure Restaurierung finanzieren. Treibende Kraft für die Restaurierung der Fahne waren Kapellenbesitzer Franz Jagetsberger senior und Josef Wiesenhofer vom ÖKB.

Der Österreichische Kameradschaftsbund wird zum Abschluss der Andacht mit Essen und Trinken für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.