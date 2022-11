Neues Auto für RK-Stützpunkt Wieselburg

Freudestrahlend standen die Führungskräfte des Rotkreuz-Stützpunktes Wieselburg, Michael Schruef (ehrenamtliche Mitarbeiter) und Robert Feichtegger (hauptberufliche) am Freitag vor dem neuen Großraum-Rettungstransportwagen. In Anwesenheit von Bürgermeister Josef Leitner, Vize Peter Reiter, Sozialstadträtin Sabine Rottenschlager sowie Delegationen des RK-Bezirkskommandos und der Feuerwehr Wieselburg Stadt nahm das Rote Kreuz Wieselburg den neuen Großraum-Rettungswagen in Betrieb. Kostenpunkt rund 140.000 Euro.

Damit haben sämtliche RK-Stützpunkte im Bezirk (Gaming, Steinakirchen, Scheibbs und Wieselburg) nun eine Großraum-Rettungstransportwagen im Einsatz. „Damit sind wir in Niederösterreich einer der Vorreiter-Bezirke“, weiß RK-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Herbert Haslinger.

„Unser altes Auto war einfach in die Jahre gekommen. Wir haben rund 1.600 bis 1.700 Fahrten jährlich, die unsere hauptberuflichen und rund 60 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurücklegen. Heuer nähern wir uns sogar der 1.800-Grenze. Das neue Fahrzeug ist nicht nur größer und bietet damit mehr Platz für Mitarbeiter und Patienten, sondern ist auch noch medizinisch besser ausgestattet“, erklärt Schruef und bedankt sich bei den vielen Kollegen, die in den vergangenen Monaten auch die nötigen Schulungen für das neue Fahrzeug absolviert haben.

„Das neue Fahrzeug ist eine wichtige Weiterentwicklung des Standortes Wieselburg. Der nächste Schritt wird dann im Jänner erfolgen, wenn der RK-Stützpunkt vom Ausweichquartier hier beim Haubis wieder zurück in die neuen Räumlichkeiten bei Hafnertec-Nemecek übersiedelt“, lobte auch Bürgermeister Josef Leitner.

