Bergrettung Lackenhof holt Paragleiter von Baum.

Am Montag-Abend missglückte die Landung eines Paragleiters - der Pilot blieb in einem Baum im Wald oberhalb der Ötscherwiese hängen. Zehn Kameraden der Bergrettung Lackenhof rückten in der Dunkelheit aus und konnten den weitgehend unverletzten Paragleiter abseilen.

Bergrettung NÖ/Wien

www.bergrettung-lackenhof.com

www.bergrettung-nw.at