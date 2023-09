„Mit dem Surfskate-Virus infiziert“

NÖN: Wie ist der Verein „Riders Club Randegg“ zustande gekommen?

Wolfgang Zellhofer: „Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Der Vereinsvorstand besteht aus brettsportbegeisterten Papas, die in Randegg ansässig, zugezogen oder Nebenwohnsitzler sind und sich im Rahmen des Bergbadbesuchs angefreundet haben. Olivier, unser jetziger Schriftführer, hat uns sein „Surfskate“ vorgeführt und uns sozusagen mit dem Surfskatevirus infiziert. So waren es nicht Jugendliche, die man anfangs beim Skaten beobachten konnte, sondern erwachsene Papas und in Folge deren Kinder. Surfskateboarding ist eine relativ neue Variante des Skateboardings, die die Bewegungen des Surfens auf die Straße überträgt. Mit speziell gestalteten Surfskateboards können Fahrer Carving-Bewegungen ausführen, die dem Surfen auf Wellen ähneln. Durch das Skaten am Randegger Übungshang (vor der Schule) wurden andere Randeggerinnen und Randegger auf uns aufmerksam und schlossen sich der Gruppe an.“

Was sind Ihre Ziele mit dem Verein?

Zellhofer: „Als Verein wollen wir nicht nur das Surfskaten fördern, sondern vielmehr eine Gemeinschaft sein, die diverse Trendsportarten ungezwungen ausüben kann. Natürlich stellt der Brettsport allgemein eine Hauptkomponente dar. Wir stehen als Verein auch für sportliche Jugend- und Nachwuchsförderung und wollen die Kids, Jugendlichen und Erwachsenen zu mehr Bewegung begeistern. Kameradschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden sowie die Bereicherung des Lebens durch sportlich-kulturelle Veranstaltungen stehen ebenfalls in den Statuten. Um witterungstechnisch unabhängiger zu werden, bauen wir auch gerade an mobilen Rampenelementen, die sowohl outdoor als auch indoor zum Einsatz kommen sollen. Bezüglich Räumlichkeit gibt es hier bereits konstruktive Gespräche mit der Gemeinde Randegg. So gibt es vielleicht bald einen kleinen Indoorskatebereich, der uns als Riders Homebase dienen kann.“

Wie viele Mitglieder umfasst der Verein ungefähr?

Zellhofer: „Der Verein umfasst derzeit ca. 30 Mitglieder, wobei man zwischen aktiven und unterstützenden Mitgliedern unterscheiden muss. Es ist schön anzusehen, dass bei uns Eltern und auch ihre Kinder aktiv am Brett vertreten sind.“

Was begeistert Sie am Skaten?

Zellhofer: „Skaten und speziell Surfskateboarding sind mehr als nur Sportarten – sie sind Lebensstile. Es bietet sich eine einzigartige Möglichkeit, sich auf Rädern auszudrücken und Abenteuer zu erleben. Allerdings wollen wir allgemein den Brettsport im Sommer wie auch im Winter fördern. Es gibt noch viele Varianten von Brettern und Sportarten für uns zu erkunden. Am Programm stehen hier als nächstes zum Beispiel Wingfoilen, Wakesurfen oder unser neues „Freebord“, mit welchem man Slide-(Rutsch-)Bewegungen des Snowboards auf die Straße projizieren kann.“

Dadurch, dass Sie Gesundheitskoordinator in der Region sind: Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Sport und Bewegung für einen gesunden Lebensstil?

Zellhofer: „Für einen gesunden Körper und Geist brauchen wir regelmäßige Bewegung. Nicht umsonst ist unser Körper ein Bewegungsapparat. Durch unseren Lebensstil, welcher gerne mit Bewegungsmangel einhergeht, kommt es oft zu Spätfolgen, die unsere Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen können. Dies spiegelt sich auch in meiner täglichen Arbeit als Physiotherapeut wider. In der Gesundheitsförderung und Prävention spielen daher die regionalen Angebote und Strukturen sowie die Vereinsarbeit mit ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern und Funktionären eine entscheidende Rolle. Die Akzeptanz und Unterstützung durch die Gemeinden sind hier von grundlegender Bedeutung. Als Verein wollen wir die Menschen möglichst niederschwellig zur Bewegung animieren und begeistern. Speziell die Aktivität Surfskaten verbindet hier Geschicklichkeit, Balance und Kreativität zu einer einzigartigen Form der Fortbewegung. Alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können sich gerne bei uns melden und Bretter ausprobieren. Spezielle Tryouts sind in Planung.“