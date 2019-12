Mit der NÖN bei "Die Nacht" .

Rechtzeitig für die Veranstaltung „Die Nacht“ am Samstag in der Ötscherarena Lackenhof mit DJ Jonny Leb, Dr. Bubbles Riesenseiifenblasenshow, Mr. Happy Zaubershow und der Kinderdisco mit Animation hüllte sich das Ötscherdorf in winterliches Weiß. Gäste und Einheimische waren begeistert.