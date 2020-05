Zuchtkälber weiblich, alle Rassen, rund 110 Tiere verkauft, Durchschnittspreis 560 Euro/Tier – die Zuchtkälberpreise können als zufriedenstellend bezeichnet werden. Es handelt sich hier um weibliche Kälber die zur Aufzucht von heimischen Bauern angekauft werden und teilweise als trächtige Kalbin wieder vermarktet werden.

Erstlingskühe, alle Rassen, etwa 70 Tiere verkauft, Durchschnittspreis 1.610 Euro/Tier –

Bei den Erstlingskühe haben sich die aktuelle Situation am Milch und Rindfleischmarkt negativ auf die Preisbildung ausgewirkt. Auch die herrschende Unsicherheit betreffend die Futtersituation durch die Trockenheit im Frühjahr hat das Kaufinteresse der heimischen Bauern deutlich gebremst.

Trächtige Kalbinnen, alle Rassen, rund 260 Tiere, Durchschnittspreis 1.730 Euro –

Ausgehend von einer starken Exportnachfrage zeigte sich der Markt für die trächtigen Kalbinnen sehr aufnahmefähig, was sich in einem regen Versteigerungsverlauf und einer ansprechenden Preisbildung auswirkte. Die Tiere wurden im Wesentlichen von den anwesenden Firmen für Kunden in den Ländern Aserbaidschan und Italien sowie in kleinerem Umfang für anderen Kunden angekauft.