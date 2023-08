Reinsberg: Vorfreude auf Premiere ist groß

Lokalaugenschein bei den Probenarbeiten für die diesjährige „Ritter Rüdiger“-Produktion in der Burgarena Reinsberg acht Tage vor der Premiere. An allen Ecken und Enden der Burgarena herrscht emsiges Treiben. Auf und neben der Bühne wird noch eifrig geschraubt und zusammengebaut. Bei den Darstellerinnen und Darstellern merkt man das Kribbeln vor der ersten Gesamtdurchlauf-Probe des Stücks und parallel dazu werden da und dort Requisiten hergebracht und inspiziert. Mittendrin mit der nötigen Ruhe Regisseurin Victoria Rottensteiner.

Die Wienerin, die am kommenden Samstag ihren 25. Geburtstag feiert, führt heuer zum zweiten Mal bei „Ritter Rüdiger“ in der Burgarena Reinsberg Regie. „Das hat sich 2018 ergeben. Ich habe damals ein Kindermusical im Theater Akzent in Wien inszeniert. Heimatbühne-Obmann Karl Prüller, der unbedingt eine Regisseurin für die neue Ritter-Trilogie wollte, hat sich das angesehen und dann mit mir Kontakt aufgenommen. Eigentlich hätte ich schon 2020 das erste Mal Regie führen sollen, doch dann ist Corona dazwischengekommen“, schildert Rottensteiner.

Sie, die auch an der Volksoper Wien tätig ist, genießt diese Wochen in Reinsberg. Auch wenn das Stück selbst und die Zusammenführung von Profis und Laiendarstellern sowie die Integration von heuer immerhin 17 Kinderdarstellern aus der Region eine Herausforderung darstellen. „Es ist aber eine Herausforderung, die Spaß macht. Hauptverantwortlich dafür ist die gute Stimmung, die hier herrscht. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist bei einem Campingurlaub. Hier wird gemeinsam geprobt, gemeinsam gearbeitet, gemeinsam gekocht und gegessen und sich dann auch gemeinsam beim Lagerfeuer oder im Freibad erholt. Und das ist enorm wichtig, auch für das Stück selbst. Denn wenn im Ensemble gute Stimmung herrscht, dann springt der Funke viel schneller auf das Publikum über“, ist Rottensteiner überzeugt.

Großes Abenteuer für Darsteller und Publikum

Und dass in Reinsberg perfekt zusammengearbeitet wird, zeigte sich auch heuer, wo nach dem tragischen Tod von Chef-Bühnenbauer Leopold Klauser ein kleines Vakuum herrschte. „Es war mitunter ein wenig turbulent, da Leopold unser Cheftechniker beim Bühnenbau war und vieles wusste, ohne es wo aufgeschrieben zu haben. Aber letztendlich haben wir es – wenn auch mit einer kleinen Verzögerung – geschafft und sind bereit für die Premiere“, schildert Karl Prüller. Für den letzten Feinschliff bei der Bühnentechnik konnte Victoria Rottensteiner auch noch zwei Bühnentechniker von der Volksoper kurzfristig anwerben.

Die Inszenierung vom zweiten Teil der „Ritter Rüdiger“-Trilogie, „In der Sternengrotte“, werde „großes Abenteuer für die Hauptdarsteller als auch für das Publikum. Ritter Rüdiger und seine Freunde kämpfen wieder beherzt gegen die Mächte der Unterwelt und ihren Anführer Nebukator und nehmen jede Gefahr auf sich“, verspricht Victoria Rottensteiner, die mit einigen Schmankerln auch auf die vorjährige Produktion Bezug nimmt. Die Geschichte sei aber so eigenständig, dass man Teil eins nicht gesehen haben müsse.

Zwei neue Gesichter in den Hauptrollen

In den Hauptrollen gibt es heuer einige neue Gesichter. So wird Ritter Rüdiger erstmals vom Wiener Musicaldarsteller Lukas Müller gespielt. Die Wieselburgerin Emilia Heigl gibt ihr Reinsberg-Debüt als Isabella, Tochter des Burgherren Heinrich (Philipp Beck). Zum zweiten Mal dabei sind Kilian Berger als Prinz Bertrand von Bordeaux, Oliver Natterer als Zacharias, David Christoph als Schwarzl, Alduin Gazquez als Bruno und Elisa Rambousek als Kuno. Schon „Ritter Rüdiger“-Urgesteine sind Bernhard Lang als Nebukator, Melanie Prüller als Gisella und Bert Scheiblauer als Thordol. Zum bereits zweiten Mal auf der Reinsberger Bühne stehen der siebenjährige Steinakirchner Alexander Sturmer als Furzl und der zwölfjährige Grestner Lukas Großbichler als Purzl.

„Ritter Rüdiger“-Urgestein Bert Scheiblauer – er feierte heuer seinen 70er – spielt auch heuer wieder den Thordol. Am Bild mit den beiden jüngsten Hauptdarstellern, Lukas Großbichler (Purzl, 12) und Alexander Sturmer (Furzl, 7). Foto: Christian Eplinger

Gespielt wird das Stück insgesamt sechs Mal an den kommenden zwei Wochenenden. Freitag immer um 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag um 16 Uhr. Jeweils zwei Stunden vor der Aufführung gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Rätselwanderung, Kinderschminken, Steckerlbrotbacken, Holzscheibenbrennen, Malwerkstatt und Verkleidungsmöglichkeiten.

Aufführungstermine & Tickets:

Ritter Rüdiger – In der Sternengrotte, Burgarena Reinsberg. Spieltermine: Freitag, 4. und 11. August, jeweils 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag (5./6. und 12./13. August) jeweils 16 Uhr. VVK: Erwachsene 33/28 Euro, Kinder 23/18 Euro. Karten: shop.eventjet.at oder 07487/2351102. Veranstalter: Heimatbühne Reinsberg.