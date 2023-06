Geschäftsführerwechsel bei der Eisenstraße NÖ

24 Gemeinden aus dem Ybbs- und Erlauftal vereint der seit 1990 bestehende Verein Eisenstraße Niederösterreich. Seit 1996 ist die Eisenstraße durchgehend im LEADER-Programm. In dieser Zeit gab es bisher nur vier Obleute: Günther Grimm, Berthold Panzenböck, Andreas Hanger und aktuell Werner Krammer. Auch in der Geschäftsführung setzte man schon bisher auf große Kontinuität. Und diesen Weg geht man auch weiter. „Das ist auch wichtig, gerade in so Phasen wie jetzt, wo eine neue LEADER-Periode startet. Wenn hier jemand kommen würde, der sich in das gesamte Förderwesen erst einarbeiten müsste, dann gute Nacht. Hier bedarf es schon für uns, die wir nun über ausreichend Erfahrung im Förderwesen verfügen, immer wieder neuer Schulungsmaßnahmen, weil Umstellungen bei den Einreichformalitäten fast schon Standard sind“, weiß Gudrun Hofbauer.

Die 48-jährige Opponitzerin ist seit 2004 bei der Eisenstraße, war von 2004 bis 2009 Geschäftsführerin und kehrte nach ihrer Babypause 2016 ins Team zurück. Seit 2018 führt sie die Geschäfte gemeinsam mit Stefan Hackl, wobei sie sich vor allem um die Büroleitung und internen Bereiche kümmert. Das wird auch in Zukunft so bleiben, obwohl in der Geschäftsführung Veränderungen anstehen. Denn der 42-jährige gebürtige Grestner und mittlerweile schon lange in Lunz lebende Stefan Hackl wird die Eisenstraße mit Ende August verlassen. Hackl hat im Herbst 2012 bei der Eisenstraße als Mitarbeiter in der Regionalentwicklung begonnen, seit 2015 ist er Geschäftsführer der Eisenstraße NÖ. Mit 1. September wechselt er in die Stabsstelle des Magistrats der Stadt Waidhofen und bekleidet dort die neue Funktion der Standortentwicklung.

„Eine Liste der schönen Erinnerungen anzuführen, würde den Rahmen sprengen“

„Ich wollte noch einmal einen anderen Bereich kennenlernen. Und als mich Werner Krammer gefragt hat, ob ich mir diese Funktion vorstellen kann, wusste ich, dass diese neue Herausforderung für mich passt“, sagt Hackl im NÖN-Gespräch. Von den über elf Jahren Regionalentwicklung bleiben ihm aber sehr viele schöne Erinnerungen, Momente und Aktivitäten hängen. „Wir haben gemeinsam mit den Gemeinden, den Unternehmen und Vereinen der Region den Verein Eisenstraße von der kulturhistorischen Aufarbeitung zu einer echten Standortentwicklungsagentur gemacht mit wichtigen wirtschaftlichen, aber auch touristischen Inputs“, ist Stefan Hackl überzeugt. Besonders begleitet hat ihn in diesen elf Jahren auch das Thema Radtourismus. „Als ich angefangen habe, war das Thema Ybbstal-Radweg noch ein sehr zwiespältiges. Heute freuen wir uns über diese Erfolgsgeschichte und sind auch mit den Radwegen entlang Großer und Kleiner Erlauf sowie dem Vorderen Ybbstalradweg auf bestem Wege, zu einer echten Rad-Tourismus-Region zu werden. Und damit bringen wir sehr viel an Wertschöpfung in die Region“, freut sich Hackl.

34-jährige Scheibbserin neue zweite Geschäftsführerin

In seiner Rolle als Geschäftsführer nach außen und vor allem der weiteren Regionalentwicklung im LEADER-Bereich wird ihm ab 1. September Bettina Rehwald folgen. Die 34-jährige Scheibbserin ist seit 2019 im Verein Eisenstraße NÖ und hat hier vor allem das Projekt „Gründung findet Stadt“ geleitet. „Ich will auch in meiner neuen Rolle mein Bestes geben und schauen, dass wir auch in der neuen LEADER-Periode möglichst erfolgreich sind“, steckt sich Rehwald hohe Ziele. Gudrun Hofbauer wird Rehwald bei der Standortentwicklung verstärkt unterstützen, ansonsten weiterhin aber vor allem das Büroteam leiten. „Das ist bei der Fülle an unterschiedlichen Projekten gar nicht so einfach, noch dazu, weil wir insgesamt nur sieben Teilzeitkräfte sind, von denen vier 30 Stunden und drei nur 15 Stunden haben. Da ist Flexibilität gefragt“, weiß Hofbauer.

Die neue Geschäftsführung ist übrigens schon per Vorstandsbeschluss „abgesegnet“. Im Herbst wird in der Generalversammlung dann die offizielle Übergabe erfolgen.