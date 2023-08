Ostpartie feiert Hauptstadtdebut

Klassischer Rock'n'Roll, unverkennbare Mundarttexte und ein ganz spezieller Ostbahn-Stil: So kennt man die Tribute-Band Ostpartie, welche die Musik von „Ostbahn-Kurti & die Chefpartie“ originalgetreu auf die Bühne zurückbringt.

Mit Philipp Schagerl, Martin Freudenschuss, Thomas Eichinger, Klaus Bergmaier, Martin Hinterndorfer und Klaus Weber sorgen sechs erfahrene und talentierte Musiker für unvergessliche Konzerterlebnisse und erhalten so die Erinnerung an Willi Resetarits alias Dr. Kurt Ostbahn am Leben.

„Wir sind alle große Ostbahn-Kurti Musikliebhaber und wollen sein Erbe weitertragen“, verrät Gitarrist Philipp Schagerl die Idee hinter der Tribute-Band Ostpartie. In seinen Bandmitgliedern hat der Scheibbser Musiker fünf weitere Fans von Willi Resetarits' Kunstfigur aus den Bezirken Melk, St. Pölten Land, Tulln und Krems Stadt gefunden. „Es war, wie man das unter Profimusikern so macht, man fragt: Wer hat Zeit und Lust? Und findet sich so als Band zusammen“, beschreibt Schagerl die Entstehungsgeschichte der Ostpartie.

Nach ihrem Debütkonzert Ende April, knapp ein Jahr nach dem Ableben von Willi Resetarits, machten die Musiker Halt auf zahlreichen Bühnen Österreichs, um die größten Hits von „Ostbahn-Kurti & Chefpartie“ in einer fulminanten Bühnenshow zu performen.

Am 25. August steht jetzt ihr erster gemeinsamer Auftritt in der Bundeshauptstadt auf dem Programm. Schauplatz für das besondere Konzert ist dabei der sommerliche „Soundgarden“, die Open-Air-Bühne der legendären „Szene Wien“. Ihrem bevorstehenden Auftritt fiebern die Bandmitglieder bereits voller Vorfreude entgegen. „Wir haben alle gute Kontakte nach Wien und haben schon in unterschiedlichsten Formationen dort gespielt. Da Willi Resetarits fast sein ganzes Leben in Wien verbracht hat, ist es natürlich eine besondere Ehre jetzt als Tribute-Band dort aufzutreten“, zeigt sich Philipp Schagerl erfreut.

Eröffnet wird der mitreißende Abend von der Wiener Dialekt Band „Swoboda“, welche mit rockigen Klängen und Wortwitzen für die passende Stimmung beim Publikum sorgt. Ab 20 Uhr fehlen in der zweistündigen fulminanten Show der Ostpartie dann weder die größten Hits von Ostbahn-Kurti wie „Feuer“, „Arbeit“ oder „I hea di klopfn“, noch Kult-Songs wie „Kilo“, „Stern vom Praterstern“ oder „Na, so wirst ned oid“.

Mit ihren Konzerten will die ostösterreichische Band nicht nur die Musik des verstorbenen Willi Resetarits am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig war.

Wer die österreichische Band in Zukunft live sehen möchte, kann sich den 10. November im Kalender eintragen, wo die Ostpartie im Wiener Operschall auftreten wird. Am 19. April 2024 stehen die Musiker dann in Ottenschlag auf der Waldviertler Kammerbühne.