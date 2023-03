Romy: Bis 19. März kann man noch für Magdalena Punz aus Scheibbs voten

Wird die gebürtige Scheibbserin Magdalena Punz am 22. April den wichtigsten Film- und Medienpreis Österreichs entgegennehmen? „Schon die Nominierung ist für mich ein großer Erfolg“, sagte die 37-jährige Puls 24 & Puls 4-Chefreporterin im NÖN-Interview ("Mit der Romy zum Maturatreffen - das hätte was"). Sie ist in der Kategorie TV-Journalismus für die Kurier Romy 2023 nominiert.

Das Online-Voting läuft noch bis 19. März (www.romy.at). Die Gala selbst findet am 22. April in der Wiener Hofburg statt. Der ORF überträgt das Event live (ab 21.10 Uhr auf ORF 2). Moderiert wird der Abend von Arabella Kiesbauer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.