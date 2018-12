27 Jahre war Johann Eßletzbichler alt, als ihm ein Lehrerkollege der damaligen Hauptschule Gaming zum Roten Kreuz brachte. 14 Jahre später, 1988, wurde „Pauli“, wie er von allen genannt wird, Abteilungskommandant des Roten Kreuzes Gaming. Der dritte in der aktuell 51-jährigen Geschichte der Gaminger Dienststelle, nach Rudolf Gschwendtner und Fritz Steinhammer.

„Als Gruppenkommandant ist es einerseits wichtig, den Weg vorzugeben, andererseits auch ausgleichend zu wirken – innerhalb der Mannschaft aber auch zwischen Orts- und Bezirksstelle“, weiß Eßletzbichler, der seit seiner Pensionierung als Hauptschuldirektor vor elf Jahren fast täglich auf der Dienststelle anzutreffen war. Mit Herbert Haslinger, seit 1987 Dienststellen-Hauptberuflicher in Gaming, hatte er dabei in all den Jahren einen kongenialen Partner.

„Es war eine sehr gute Zusammenarbeit, ohne wenn und aber“, bedankt sich Eßletzbichler. Unter ihm erfolgte 2005 auch der Neubau der Dienststelle Gaming. „Das war ein wichtiger und entscheidender Schritt für die Zukunft des Roten Kreuzes in Gaming. Damit kam die Motivation vor allem bei den Freiwilligen zurück. Wir waren schon unter 50 aktive Mitglieder gesunken, heute sind wir über 70“, freut sich Eßletzbichler, eine funktionierende Dienststelle übergeben zu können.

„Wenn man so lange aktiv beim Roten Kreuz tätig ist, dann muss man ein wenig ein Helfersyndrom haben“. Johann Eßletzbichler

Nach 30 Jahren als Abteilungskommandant – das ist ein Rekordwert in ganz Niederösterreich – ist für Eßletzbichler Schluss. Mit Oktober übergab Johann Eßletzbichler sein Amt in jüngere Hände. Am Samstag bei der Weihnachtsfeier der Gaminger Dienststeller erfolgte die offizielle Übergabe an den 34-jährigen Alexander Egger.

Alexander Egger ist seit 2000 beim Roten Kreuz, machte in Gaming schon sein Zivildienstjahr, ist auch als Notarzt tätig und hauptberuflich Assistenzarzt im Landesklinikum Scheibbs. Egger trägt künftig die Hauptverantwortung für die Dienststelle Gaming. Eng miteingebunden in die künftige Arbeit ist aber auch das Team, bestehend aus Herbert Haslinger, Maximilian Niederer, Gernot Koller, Melanie Haslinger und Andreas Buchmasser. „Alleine ist der gesamte Aufgabenbereich neben dem Beruf nicht zu schaffen“, sagt Egger und will die hervorragende Zusammenarbeit und das kameradschaftliche Klima beim Roten Kreuz in Gaming weiter fördern.

Eßletzbichler bleibt dem Roten Kreuz übrigens ehrenamtlich noch als Funktionär erhalten. „Ich bin gewählter Bezirksstellenkommandant-Stellvertreter. Diese Funktion werde ich noch bis zur nächsten Wahl 2021 ausüben. Aus dem aktiven Rettungsdienst ziehe ich mich aber schon jetzt endgültig zurück“, betont Eßletzbichler, der am Samstag die Rotkreuz-Ehrenplakette erhielt.