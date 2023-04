Rotes Kreuz sucht Nachfolger für Blutspende-Koordinator

Das Rote Kreuz veranstaltet jährlich rund 30 Blutspendeaktionen im Bezirk Scheibbs. Im vergangenen Jahr wurden rund 3.400 Menschen im Bezirk durch ihre Blutspende zu potenziellen Lebensrettern. In den Gemeinden des Bezirks organisieren die Ortsbetreuer die lokalen Spendenaktionen. Unterstützt werden sie vom Bezirkskoordinator für Blutspenden des Roten Kreuzes. In den vergangenen zehn Jahren übte Manfred Großberger aus Reinsberg diese ehrenamtliche Funktion des Bezirkskoordinators aus. Nun will er diese Tätigkeit übergeben.

Das Rote Kreuz ist daher auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, der/die sich ehrenamtlich engagieren und diese Funktion übernehmen möchte. Der/Die Koordinator/Koordinatorin ist das Bindeglied zwischen Blutspendezentrale und Ortsbetreuern und für die Aktionsplanung im Bezirk Scheibbs zuständig. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Manfred Großberger: „Ich freue mich auf Interessenten für diese Funktion, die natürlich eine umfangreiche Einschulung für die Tätigkeit bekommen. Der Zeitaufwand liegt bei etwa 100 Stunden pro Jahr.“

„Diese Funktion ist ideal für Menschen, die sich ehrenamtlich für die Bevölkerung engagieren wollen, sich aber keine Tätigkeit im Rettungsdienst oder Ähnliches vorstellen können. Die Funktion besteht vorwiegend aus organisatorischen Tätigkeiten, die man sich zeitlich frei einteilen kann“, ergänzt der Rotkreuz-Presseverantwortliche Lukas Hürner und hofft auf viele Interessenten.

Kontakt für unverbindliche Informationen:

Rotes Kreuz Scheibbs, scheibbs@n.roteskreuz.at, Telefon: 059/144 68 033

