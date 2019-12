SCHEIBBS 10.267 Euro kosteten die 21 digitalen Funkgeräte für die First Responder im Bezirk Scheibbs. Viel Geld, das dank insgesamt 17 Sponsoren und dem umtriebigen Manuel Haselsteiner relativ schnell aufgebracht werden konnte. „Danke für diese enorme Unterstützung. Damit sind unsere Ersthelfer bestens ausgestattet“, freute sich auch Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Kurt Schlögl.

Bei First Respondern handelt es sich um ausgebildete Rettungs- beziehungsweise Notfallsanitäter, die zeitgleich zum Rettungsdienst alarmiert werden, wenn in ihrem Wohnort ein Notfall gemeldet wird. „Der entscheidende Vorteil ist, dass die First Responder durch die kürzeren Distanzen einen Zeitvorsprung haben“, weiß Bezirksstellenkommandant Franz Aspalter. Insgesamt 31 First Responder gibt es im Bezirk. Damit ist Scheibbs der einzige Bezirk mit einer vollkommen flächenmäßigen Abdeckung mit First Respondern.

Mit den neuen digitalen Funkgeräten ist gewährleistet, dass sie auch überall im Bezirk bestens erreichbar sind und nötige Hilfeleistungen oder Lageerkundungen sofort den übrigen Rettungskräften übermitteln können. „Auch dort, wo kein Handy funktioniert“, streicht Fachbereichsleiter Manfred Großberger den Vorteil der Funkgeräte heraus.