Oberndorf: Kommandant verlässt die FF

Als zuverlässig und engagiert wird er von Oberndorfs Bürgermeister Walter Seiberl und dem Scheibbser Bezirkskommandanten Franz Spendlhofer beschrieben, als ein „Quereinsteiger“, der sein Amt stets sehr gut gemeistert habe. Jetzt hat Georg Groiss sowohl sein Amt als Kommandant als auch seine Mitgliedschaft bei der FF Oberndorf an der Melk zurückgelegt.

Die Entscheidung sei für viele überraschend gekommen, sagt Bürgermeister Seiberl: „Georg Groiss war ein ausgezeichneter Kommandant, war während des ganzen Feuerwehrhaus-Neubaus immer zur Stelle. Er hat sich vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen beruflich neu orientieren müssen. Damit könnte dieser doch etwas drastische Schritt eventuell zu tun haben. Aber über die Gründe spekulieren möchte ich nicht, die sind seine Sache.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch FF-Bezirkskommandant Franz Spendlhofer: „Es ist die persönliche Entscheidung von Georg Groiss gewesen. Im Feuerwehrgesetz sind die Abläufe in so einem Fall genau geregelt: Innerhalb von vier Wochen muss eine Mitglieder-Versammlung einberufen werden, daraufhin müssen innerhalb von zwei Wochen Wahlen stattfinden. In der Zwischenzeit führt der Kommandant-Stellvertreter die Feuerwehr-Agenden weiter“.

Oberndorf sei eine sehr gut aufgestellte Feuerwehr, wo man mit der prekären Situation sicher gut umgehen werde, sagt Abschnittskommandant Gerald Buder. „Gespräche mit allen Beteiligten hat es bereits gegeben. Der Entschluss von Georg Groiss steht fest, daran ist nicht zu rütteln. Seine Gründe sind rein privater Natur, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der Rest ist jetzt Angelegenheit der FF Oberndorf.“

Die Feuerwehr solle sich nach dem raschen Ausscheiden ihres Kommandanten „erst einmal finden“, sagt Bürgermeister Walter Seiberl. „Wir haben eine Sitzung für kommende Woche anberaumt, wenn Kommandant-Stellvertreter Bernhard Hörhan aus seinem Urlaub zurück ist. Der Vorfall ist sehr schade, nicht nur weil Georg Groiss ein ausgezeichneter Kommandant war, sondern auch, weil es in Zeiten wie diesen immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die sich für den Dienst am Mitmenschen einsetzen.“

Georg Groiss war trotz mehrmaliger Kontaktversuche seitens der NÖN für eine Stellungnahme leider nicht zu erreichen.