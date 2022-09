Oberndorfer FPÖ-Mandat bleibt unbesetzt

Ein neues Gesicht sieht man seit der jüngsten Gemeinderatssitzung in den Reihen der Oberndorfer ÖVP-Mandatare. Seniorenbund-Obfrau Anna Wurzenberger folgt dem ausgeschiedenen Gerhard Wondraczek. Auch die Plätze in den Ausschüssen wurden aufgrund des Wechsels neu verteilt. Keinen Nachfolger gibt es für die einzige FPÖ-Gemeinderätin Elfriede Hörhan, die ebenfalls ihr Mandat zurückgelegt hat. „Es gab zwar noch einen FPÖ-Kandidaten, dieser lehnte es jedoch ab, in den Gemeinderat zu gehen“, erläutert Bürgermeister Walter Seiberl. Das FPÖ-Mandat bleibt daher unbesetzt.

In neuer Zusammensetzung ging es bei der Sitzung mit einer Auftragsvergabe weiter: Für die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Kindergartens beschloss der Gemeinderat die Vergabe um 7.415 Euro an die Firma Dollfuß. Die Anlage wird in Zukunft 16 kW statt wie bisher 10 kW liefern.

Ebenfalls abgestimmt wurde über das Leitbild des Stadterneuerungs-Projekts „Gemeinde 21“, das unter dem Namen „WOW – Wie Oberndorf wird“ vier Jahre lang laufen wird. Basierend auf einer Befragung der Bevölkerung hat man sich auf die Schwerpunkte Mobilität, Freizeit und Kultur, Wirtschaftsbelebung und Kommunikation festgelegt. Die Projektgruppen haben mit der Arbeit begonnen, in den kommenden Monaten werden die Schwerpunkte entwickelt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.