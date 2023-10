Nach Rakwetz-Rücktritt: „Verdrehung der Tatsachen“ und „Alleingang"

Karl Muckenhuber, FPÖ-Gemeinderat von Gaming im Bezirk Scheibbs, ist empört. Die scheidende Bürgermeisterin der Marktgemeinde, Renate Rakwetz, hatte in einem Brief an die Gemeindebürger behauptet, eine von der ÖVP-FPÖ-Opposition eingereichte „Aufsichtsbeschwerde“ bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Ausgestaltung eines Frühjahrsempfangs sei für sie, Rakwetz, „persönlich niederschmetternd und schwer zu verdauen“ gewesen und hätte sie zusammen mit anderen „Attacken und Untergriffen“ gegen ihre Person zum Rücktritt bewogen.

„Dass sich die Bürgermeisterin nun als armes, verfolgtes Wesen, gehetzt und gejagt von der Opposition darstellt, ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen, die weit über den Anlassfall hinausgeht und typisch für die sozialdemokratische Gemeindepolitik der letzten Jahre ist“, schäumt Muckenhuber, ihr FPÖ-Widerpart im Gemeinderat. Hätten doch gerade Rakwetz und ihre Fraktion die Opposition immer von allem ausgeschlossen und deren berechtigte Anliegen ständig blockiert. Muckenhuber nennt als Beispiel einen Zebrastreifen, der fast zehn Jahre verhindert worden sei, als nur eines von vielen Beispielen.

Am meisten ärgert den freiheitlichen Mandatar, dass die Noch-Bürgermeisterin ein Ersuchen von ÖVP-FPÖ-Gemeinderäten um schlichte Prüfung eines rechtlichen Sachverhalts, wie die Beschlusslage einer Veranstaltung und der dabei aufgewendeten Gelder, unter „Querschüsse und Anschuldigungen gegen meine Person“ subsummiert und allen Ernstes behauptet, dass seitens der Opposition „keinerlei Interesse an einer vernünftigen Zusammenarbeit“ bestanden habe bzw. bestehe.

Muckenhuber ist daher überzeugt, „dass Renate Rakwetz’ weinerlicher Rundumschlag gegen die ÖVP-FPÖ-Opposition im Gemeinderat nur davon ablenken soll, dass den Roten die konstruktive schwarz-blaue Zusammenarbeit auf Landesebene ein Dorn im Auge ist.“ Zeige sie doch, „dass dort das gemeinsam erarbeitete Programm Schritt für Schritt und ganz im Sinne der Bevölkerung umgesetzt wird und vor allem, dass überall dort, wo man Freiheitliche ungehindert arbeiten lässt, Pragmatismus statt Ideologie, Konsens statt Blockade und der von Renate Rakwetz nur verbal eingeforderte ‚Weg zum Konsens’ gelebt wird.“

Karl Muckenhuber ist sich sicher, dass auch Rakwetz’ designierter Nachfolger, Vizebürgermeister Andreas Fallmann, an der demokratiefeindlichen, weil Mehrheiten ignorierenden Blockadepolitik der Roten wenig ändern werde. „Wer nicht länger will, dass gegen die Interessen der

Bevölkerung billige Parteipolitik betrieben und rotes Eigeninteresse bedient wird, muss daher auch in Gaming die blaue Handschrift stärken, und zwar an der Urne“, so der abschließende Appell des FPÖ-Mandatars.

ÖVP Gaming: „Rakwetz hat den Alleingang ausgereizt“

Peter Bruckner von der ÖVP Gaming betont anlässlich des Rücktrittes der Bürgermeisterin: „Der Gemeinderat ist ein gewähltes Organ, der seinen Aufgaben nachkommen sollte. In den 8 Jahren, in denen ich im Gemeinderat bin, hat Frau Rakwetz mit einer hauchdünnen Mehrheit regiert, als ob sie eine Zweidrittelmehrheit hätte. Sie konnte alles im Alleingang entscheiden und hat dies auch zur Genüge ausgereizt. Genau das und nichts anderes waren immer die Kritikpunkte der Opposition. Ansonsten sind die Entscheidungen im Gemeinderat fast zu 100 Prozent einstimmig gefällt worden. Jetzt die Opposition für ihren Rücktritt verantwortlich zu machen, ist zwar praktisch, aber entspricht in keinster Weise den Tatsachen.“