Reinsberger Vizebürgermeister legt sein Amt zurück

Eine große Überraschung wartete auf die Gemeindemandatare bei der jüngsten Sitzung: Vizebürgermeister Christian Vogelauer (ÖVP) gab dem Gremium seinen Rücktritt bekannt. Spätestens Ende des Jahres wird er den Platz für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin freimachen: „Der Entschluss fällt mir nicht leicht, ich gehe schweren Herzens. Aber das Amt lässt sich mit meinen beruflichen Verpflichtungen nicht mehr stressfrei vereinbaren.“

Und auch für die Familie möchte sich der 53-Jährige, der bei der Donauversicherung als Außendienstmitarbeiter beschäftigt ist, in Zukunft mehr Zeit nehmen. Seit 18 Jahren ist Vogelauer im Gemeinderat, seit zehn Jahren führt er an der Seite von Bürgermeister Franz Faschingleitner die Belange der Gemeinden.

„Auch für mich war sein Entschluss ein Schock, wenn auch ich es natürlich schon länger gewusst habe, aber wir haben all die Jahre so gut zusammengearbeitet und haben uns quasi blind verstanden“, meint der Bürgermeister. Er könne seine Entscheidung verstehen, dennoch „wird es für mich eine große Umstellung werden.“ Faschingleitner verweist zudem auf die guten Gespräche, auch innerhalb der ÖVP. „Beruhigend für mich ist, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und einige Kandidaten als Nachfolger in Frage kommen.“

Wer schlussendlich das Rennen um den Vizebürgermeister-Posten machen wird, das möchte man derzeit noch nicht öffentlich bekannt geben. „In zwei, drei Wochen, wird es aber so weit sein“, meint Faschingleitner. Die Zeit drängt, denn am 13. Dezember bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll bereits der neue Vizebürgermeister angelobt werden.

Christian Vogelauer wird künftig jedoch weiterhin mit der Gemeinde eng zusammenarbeiten. Als Obfrau-Stellvertreter der Dorfwerkstätte Reinsberg wird es da immer wieder Berührungspunkte geben. Und auch ins Dorfleben werde ich mich natürlich weiter aktiv einbringen.“

