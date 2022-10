Musikmittelschule Gresten: Abschied für drei Pädagogen

Vollbild

Bei der Verabschiedung im Turnsaal der Musikmittelschule Gresten standen im Mittelpunkt des Geschehens Schulrätin Elfriede Zeilinger, Oberschulrat Erich Buxhofer, Oberlehrerin Jutta Karner sowie Schulleiterin Manuela Schrittwieser (1. Reihe von links). Bürgermeister Harald Gnadenberger, Fachinspektor Ernst Merkinger, Bürgermeister Franz Faschingleitner, Karl Simader, Elfriede Buxhofer, Pfarrer Franz Sinhuber und Volksschulleiterin Gabriela Oelmann gratulierten. Mit originellen Ideen sorgten Lehrer und Schüler der Musik Mittelschule für Abwechslung vom Feinsten – was auch den Geehrten viel Freude bereitete. Fachinspektor Hofrat Ernst Merkinger und Schulleiterin Manuela Schrittwieser überreichen an Elfriede Zeilinger das Dekret, in dem sie zur „Schulrätin“ ernannt wird. Wer hat das große „A“ geschluckt, wollte man im großen Turmsaal wissen…

